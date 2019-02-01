Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.45
$
65.75
75.16
75.40
Прогноз
04.02 – 11.02
$
67.00
75.90
Индексы и котировки Brent
61.56
–0.06 Золото
1320.50
+0.04 РТС
1209.59
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
01.02
1.1457
+0.0065
17.01
1.1391
29.01
18.01
07.01

Дворец в Крыму попытались продать в интернете за миллиард рублей 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: krymea.ru
На одном из интернет-сервисов объявлений о продаже недвижимости появилось объявление о продаже дворца «Мурад-Авур», построенного в 1910 году.
Особняк площадью порядка тысячи квадратных метров, расположенный в поселке Гаспра под Ялтой, предлагается приобрести за 1,1 миллиарда рублей.
В объявлении указано, что дворец расположен в парке «Чаир», участок парка относится к дому и продается вместе с ним. На участке площадью порядка гектара, помимо собственно дворца, расположены гостевой дом на четыре спальни, гараж с гостевым этажом на две спальни, флигель с хозяйственным балконом и жилыми комнатами, летняя кухня-столовая, беседки и бассейн. Как отмечается в объявлении, земля находится в собственности нынешнего владельца с 2017 года.
Во дворце семь спален, каждая со своими санузлом и гардеробной. На первом этаже размещены спа-комплекс, бильярдная, бар и хозяйственные помещения.
« [В главном доме находятся] парадный зал в восточном стиле с камином и роялем и отделкой резьбой по мрамору, прихожая, гардеробная, кухня с современной техникой и винным шкафом, парадная столовая, кабинет с отделкой из красного дерева», — отмечается в объявлении.
В сентябре 2018-го с заявлением о необходимости ограничить стоимость жилья в Ялте выступил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Моя позиция принципиальна: жилье в Ялте не должно стоить больше 40 тысяч рублей за квадратный метр», — заявил Аксенов на одном из заседаний архитектурно-градостроительного совета региона.
Последние новости
Россия вывела из США миллиарды долларов Кремль высказался о бедах «Газпрома» США заподозрили в желании измотать Россию
Комментарии
Недвижимость , Сергей Аксенов
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Россия вывезла золото для Венесуэлы
Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Новая мегастройка России резко подорожала
Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение