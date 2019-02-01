Дворец в Крыму попытались продать в интернете за миллиард рублей

На одном из интернет-сервисов объявлений о продаже недвижимости появилось объявление о продаже дворца «Мурад-Авур», построенного в 1910 году.

Особняк площадью порядка тысячи квадратных метров, расположенный в поселке Гаспра под Ялтой, предлагается приобрести за 1,1 миллиарда рублей.

В объявлении указано, что дворец расположен в парке «Чаир», участок парка относится к дому и продается вместе с ним. На участке площадью порядка гектара, помимо собственно дворца, расположены гостевой дом на четыре спальни, гараж с гостевым этажом на две спальни, флигель с хозяйственным балконом и жилыми комнатами, летняя кухня-столовая, беседки и бассейн. Как отмечается в объявлении, земля находится в собственности нынешнего владельца с 2017 года.

Во дворце семь спален, каждая со своими санузлом и гардеробной. На первом этаже размещены спа-комплекс, бильярдная, бар и хозяйственные помещения.

« [В главном доме находятся] парадный зал в восточном стиле с камином и роялем и отделкой резьбой по мрамору, прихожая, гардеробная, кухня с современной техникой и винным шкафом, парадная столовая, кабинет с отделкой из красного дерева», — отмечается в объявлении.

В сентябре 2018-го с заявлением о необходимости ограничить стоимость жилья в Ялте выступил глава Крыма Сергей Аксенов