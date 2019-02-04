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Какие новые нормы для регистрации недвижимости ввели с 1 февраля? 

Inmyroom 4 часа назад
Новая норма касается регистрации жилья у нотариусов, пишет РБК. Теперь после проведения сделки нотариусы должны отправить в режиме онлайн документы на регистрацию в Росреестр. Для граждан услуга будет бесплатной.
По замыслу авторов, это позволит гражданам сэкономить время и деньги на регистрацию сделок с квартирами, дачами и землей. Кроме того, нотариусы должны бесплатно подавать документы в Росреестр при выдаче свидетельства о праве на наследство.
До вступления в силу этих норм граждане самостоятельно регистрировали сделки в Росреестре или МФЦ.
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Недвижимость , Видео , Росреестр
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