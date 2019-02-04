Какие новые нормы для регистрации недвижимости ввели с 1 февраля?

Новая норма касается регистрации жилья у нотариусов, пишет РБК. Теперь после проведения сделки нотариусы должны отправить в режиме онлайн документы на регистрацию в Росреестр . Для граждан услуга будет бесплатной.

По замыслу авторов, это позволит гражданам сэкономить время и деньги на регистрацию сделок с квартирами, дачами и землей. Кроме того, нотариусы должны бесплатно подавать документы в Росреестр при выдаче свидетельства о праве на наследство.

До вступления в силу этих норм граждане самостоятельно регистрировали сделки в Росреестре или МФЦ.