В Москве нашли «сатанинский пентхаус» за миллиард рублей

Самая дорогая квартира России расположена в жилом комплексе на Пречистенской набережной. Об этом говорится в сообщении аналитиков портала «Мир Квартир», которые назвали объект «сатанинским» из-за обилия шестерок в его описании.

Пентхаус за 1,04 миллиарда рублей расположен недалеко от стрелки Болотного острова.

«В описании жилища присутствуют одни шестерки: шестикомнатная квартира имеет площадь 660 квадратных метров и находится на шестом этаже шестиэтажного дома; в цену входит шесть машиномест», — говорится в сообщении аналитиков портала.

Пентхаус оборудован системой «умный дом», в нем запроектирована двухуровневая терраса площадью 143 квадратных метра с возможностью обустройства на ней бассейна. Из окон квартиры открываются виды на Храм Христа Спасителя, Москва-реку и Зачатьевский монастырь. Попасть в пентхаус можно из двух подъездов жилого комплекса.

По статистике аналитиков компании Knight Frank, 2018 год стал рекордным по количеству сделок для московского рынка элитных квартир. За год было продано 1090 высокобюджетных лотов, это на треть больше, чем в 2017-м.