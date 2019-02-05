«Это просто тихий ужас»

Средний срок службы монолитных и кирпичных новостроек в России — сто и более лет, в панельных домах можно жить без ущерба для здоровья примерно 70 лет. Некоторые серии считаются более долговечными, и в целом покупателям новых квартир вроде бы беспокоиться не о чем — если заселиться в новостройку даже в 20-летнем возрасте, формально изношенной она станет в худшем случае к 90-летию, когда и зрение уже не то, и на крышу наплевать — была бы своя на месте.

В действительности образцы отечественного домостроения часто разочаровывают новоселов — не через десять лет или полвека, а сразу. Своим недовольством несчастливые ипотечники — а среди покупателей недорогого жилья их большинство — охотно делятся в сети. «Лента.ру» прислушалась к этому стону, который даже при большом желании нельзя назвать песней.

Количество против качества

Основная масса претензий к новостройкам касается именно качества строительства. На протяжении последних лет в России стабильно строят около миллиона новых квартир ежегодно (в 2018-м — 1,07 миллиона, по данным Росстата ). Для страны со 140-милионным населением и высокой долей старого жилого фонда это немного. В 2018-м строители ввели 75 миллионов — на пять процентов меньше, чем в 2017-м. Отрицательной динамики можно было бы не заметить, если бы количественный спад сопровождался ростом качества строек. Но его, похоже, нет.

«Ужасная звукоизоляция, слышно абсолютно всех соседей и даже соседей сверху и снизу, вечером не уснуть, постоянно невольно являешься свидетелем выяснения чьих-то отношений, — пишет новосел-аноним на портале «Новострой-СПб», посвященном новостройкам Северной столицы и Ленинградской области. — Как у нас, так и у соседей жуткие проблемы с канализацией, в квартире, да и на этаже зачастую затхлая вонь. Ощущение, будто живем в каком-то общежитии, и это при том, что застройщик позиционируется как один из лучших».

«Сам ЖК смотрится, безусловно, красиво, но внутри — это просто тихий ужас. Ремонт сделан очень дешево и плохо», — добавляет в той же ветке пользователь с никнеймом Garin.

Внешним видом иных новостроек россияне тоже недовольны. «Не комплекс, а какой-то пережиток прошлого — как в совке все застроили однотипными серыми панельками, ужас», — жалуется senjo на портале Pronovostroy.ru. Речь идет об одном из проектов на левом берегу реки Оби в Новосибирске.

«Дом заселен. Ну где-то на этажах все же есть пустующие квартиры, но их мало. У меня лично со всех сторон соседи есть… Фиг выспишься, кто поесть ночью встанет, кто поговорить по телефону, кто в туалет. И лежишь, слушаешь. Вот рассказал бы кто заранее, не поверила бы», — пишет Катрин о звукоизоляции квартир в том же ЖК.

В Новокузнецке новоселы в ужасе от плесени, «поедающей» квартиры. «Промерзают швы, окна, плесень, мокрые углы, ну, в общем, много чего, чего они (строители — прим. „Ленты.ру“) исправить, вероятно, не могут», — сетует Андрей на портале новостей Кемеровской области City-N.ru. Под новостью о девушке, купившей гниющую квартиру в новостройке, комментарии оставили десятки человек. У многих схожая проблема: некачественное строительство и, как следствие, повышенная влажность в квартирах.

Мой адрес — Москва, ж… мира

Второй вал жалоб затрагивает проблему не вполне удачного месторасположения большинства новых жилых комплексов. Центры крупных российских городов (заграничных, справедливости ради, тоже) плотно застроены — редкому застройщику удается втиснуть в приличный развитый район дом на сотню квартир. И эта сотня, очевидно, будет продаваться по страшно далеким от народа ценам.

Надеющиеся на демократичный ценник отправляются на окраины и, как правило, получают вместе с новой квартирой полный комплект проблем, связанных с геопозицией жилья.

«Райончик тот еще! Ничего нормального нет! Как тут жить?» — задается вопросом один из посетителей «Новострой-СПб». В ветке обсуждают один из комплексов в петербургском районе Мурино (станция метро «Девяткино»). «До метро ребенка отпускать страшно, вечером постоянно приходится встречать», — соглашается аноним.

У многих все вообще как в известной песне автора-исполнителя Семена Слепакова : «Из окна я вижу на могилах цветы, из другого машет мне охранник тюрьмы, самосвалы рядом разгружают навоз — боже, неужели это чудо сбылось».

«Жуткое место: кладбище, тюрьма, токсичная свалка совсем рядом, отсутствие инфраструктуры, ж/д переезды, где час — полтора простоять можно (до Питера добраться проблема). Там только приюты для бывших уголовников или гетто для мигрантов реально строить», — пишет Владимир, пользователь сайта Spbguru.ru, об одном из проектов в городе Колпино.

Интересно, что как раз кладбища редко мешают новоселам — потусторонних сил россияне явно не боятся, похоронных процессий — тоже. «Живых бояться надо, а мертвые чего сделают? А вот рядом с тюрьмой жить бы отказалась, мерзкое чувство от такого соседства», — откровенничает на форуме Mail.ru пользовательница с никнеймом Рыжим_можно_все.

Больше всего покупателей жилья смущают расположенные рядом с домами свалки и мусороперерабатывающие предприятия, а также потенциально вредные производства: здоровье — по сути невосполнимый ресурс — восстановлению подлежит лишь частично. При этом многие все же решаются на риск и выбирают квартиры в экологически неблагоприятных районах, а потом с упоением обсуждают на форумах запахи и возможный ущерб, наносимый различными выбросами.

Все не так, ребята

У новоселов вообще много проблем: дефицит инфраструктуры в новых микрорайонах, необжитые дома, перебои в работе лифтов и водоснабжения.

«Отделка оставляет желать лучшего, пол скрипит, в ванной плитка на ладан дышит», — распаляется один из недовольных на форуме «Новострой-СПб».

В YouTube есть даже видеоотчеты об ужасах отделки «от застройщика».

Некоторые предпочитают покупать жилье без отделки и делать ремонт своими силами. Но и за это решение приходится расплачиваться.

«Год назад переехали в новостройку, — пишет пользователь Безумный_мышь уральского форума для мам U-mama.ru. — Все 365 дней, от рассвета до заката, соседи что-то долбят, перфорируют и пилят. Иногда по отдельности, иногда все вместе (три одновременно работающих дрели — это что-то с чем-то). Я уже привыкать стала. Днем на это практически не обращаю внимания. Так некоторые ночью умудряются работать! Сегодня в два часа ночи проснулась от визга болгарки. Чуть кони не двинула. Счастливый, с*ка, человек — часов не наблюдает. В 6:45 утра начали долбать кувалдой — плитку сбивают или что они там делают. Ну, это вообще за гранью. Когда все это безобразие прекратится?»

«Живу в новостройке, дом сдали три месяца назад, дом монолитный, — делится в той же ветке аноним. — Ремонты везде. Но я уже так привыкла, что не замечаю совсем, и ребенок годовалый отлично дрыхнет под звук перфоратора».

Все перечисленное, впрочем, классика — конфликты из-за ремонтов вспыхивали и в советских новостройках, качество домов тоже не всегда радовало граждан. Из новых проблем — самозахват пустующих квартир. В «человейниках» — огромных жилых массивах на окраинах городов — большой процент нераспроданного жилья. И его в последние годы активно занимают мигранты, бездомные и прочие люди с пониженной социальной ответственностью. Соседствовать с ними, конечно, — сомнительное удовольствие.

Людей, не имеющих никаких прав на оккупированное жилье, в СМИ называют сквоттерами, хотя ничего английского в них нет.

Типичную ситуацию описывает участница юридического форума «ЗонаЗакона.ru» A-Nastasya:

«Над нашей квартирой, этажом выше, в квартире без ремонта (без стяжки пола даже — слышимость колоссальная) проживают иностранные граждане (предположительно Таджикистан, Узбекистан и так далее). Их более десяти человек, постоянно меняются. Проживают там и дети. Периодически нашу квартиру заливают, есть акт протечки от управляющей компании. От них полнейшая антисанитария — ползут тараканы, вонь в подъезде. Мы брали выписку из госреестра — эта квартира на балансе в УК (то есть не продана — прим. « Ленты.ру»). В УК нас послали к участковому. Мы написали два заявления участковому — все безрезультатно. От этих граждан очень много шума, даже ночью. Вызовы полиции ничего не дают. Уже устали бороться с ветряными мельницами».

И все же большинство россиян — около 70 процентов, будучи поставленными перед выбором — новостройка или старый фонд, предпочитают первое. И более трети покупателей недвижимости при выборе объекта опираются в первую очередь на рекомендации родных и знакомых.

Судя по тому, сколько в интернете негативных отзывов о новом жилье, такая доверчивость чревата неприятностями.