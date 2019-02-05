Россияне нашли способ оплачивать мебель ипотечными кредитами

Сначала интерес покупателей стали вызывать готовые квартиры, с отделкой. Теперь же девелоперы пошли дальше и стали предлагать уже меблированное жилье. Только в Московском регионе квартиры или апартаменты с отделкой есть более чем в трети проектов, сообщили "РГ" в Domofond.ru. Этому есть простое объяснение. Более 50 процентов квартир покупаются в ипотеку.

Но для того, чтобы въехать в нее, нужно накопить деньги еще и на ремонт. А покупая жилье с отделкой, даже дороже, стоимость ремонта можно включить в сумму кредита и расплачиваться годами. В среднем разница между стоимостью жилья с ремонтом и без него составляет 10 тысяч рублей за квадратный метр.

А если купить квартиру уже меблированной? Готовые решения помогают покупателю экономить деньги. Потраченные средства на обустройство своего жилья можно включить в цену квартиры. А значит, мебель можно приобрести, используя не потребительский, а ипотечный кредит по более низкой ставке.