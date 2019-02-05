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Россияне нашли способ оплачивать мебель ипотечными кредитами 

Российская Газета 2 часа назад
Сначала интерес покупателей стали вызывать готовые квартиры, с отделкой. Теперь же девелоперы пошли дальше и стали предлагать уже меблированное жилье. Только в Московском регионе квартиры или апартаменты с отделкой есть более чем в трети проектов, сообщили "РГ" в Domofond.ru. Этому есть простое объяснение. Более 50 процентов квартир покупаются в ипотеку.
Но для того, чтобы въехать в нее, нужно накопить деньги еще и на ремонт. А покупая жилье с отделкой, даже дороже, стоимость ремонта можно включить в сумму кредита и расплачиваться годами. В среднем разница между стоимостью жилья с ремонтом и без него составляет 10 тысяч рублей за квадратный метр.
А если купить квартиру уже меблированной? Готовые решения помогают покупателю экономить деньги. Потраченные средства на обустройство своего жилья можно включить в цену квартиры. А значит, мебель можно приобрести, используя не потребительский, а ипотечный кредит по более низкой ставке.
"Комплекты мебели разделены на два условных стиля: классика и современный стиль, который представлен в двух ценовых категориях — "комфорт" и "комфорт плюс". Причем каждый комплект представлен в двух цветовых исполнениях. В результате покупатель выбирает из шести вариантов", — рассказывает коммерческий директор ФСК "Лидер" Ольга Тумайкина.
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