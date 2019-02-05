Раскрыта стоимость самого дорогого жилья на Рублевке

В феврале 2019-го ставка аренды самого дорогого съемного дома в Подмосковье составила 1,2 миллиона рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы агентства «МИЭЛЬ» , поступившие в редакцию «Ленты.ру»

По данным риелторов, дом-рекордсмен имеет общую площадь 550 квадратных метров, он расположен в девяти километрах от МКАД на Рублево-Успенском шоссе, полностью меблирован и оборудован элитной бытовой техникой. В нем есть собственный спа-комплекс. Никаких особенных требований к потенциальным арендаторам особняка нет, указывается лишь, что объект сдается на длительный срок.

Второй в списке самых дорогостоящих съемных домов Московской области — 650-метровый коттедж в 14 километрах от МКАД, также на Рублевке. За него просят 1,14 миллиона рублей в месяц. Третье место досталось 380-метровому объекту на Новорижском шоссе: ставка аренды особняка достигает 990 тысяч рублей в месяц.

Самый дешевый съемный дом в Подмосковье, по информации «МИЭЛЬ», — деревянный коттедж общей площадью 85 квадратных метров, расположенный на Пятницком шоссе, в 42 километрах от МКАД. Он сдается по ставке 30 тысяч рублей в месяц.

В конце 2018 года стало известно, что каждый четвертый дорогой дом в Подмосковье приобретают приезжие из других российских регионов — петербуржцы, екатеринбуржцы и воронежцы. Также активно заключают сделки с элитным жильем в окрестностях Москвы граждане из Ростова-на-Дону, Брянска, Самары, Волгограда, Уфы, Саранска и Красноярска.