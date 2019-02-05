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Цена акций Apple может достичь $229 в течение 18 месяцев 

Прайм 1 час назад
Акции Apple Inc продемонстрировали рост на 2,84% после заявления JPMorgan о возможной покупке одной из крупных компаний на свободные денежные средства компании в размере $150 млрд, что в результате может привести к диверсификации бизнеса и реструктуризации выручки компании, эти меры связаны с ожиданиями замедления темпов роста продаж впервые за 16 лет из-за падения спроса на ключевую линейку своей продукции — смартфоны.
Ранее Apple стала первой компанией в мире, капитализация которой достигла 1 триллиона долларов. На мой взгляд, после коррекции американского фондового рынка и падения акций на 26% после октябрьского максимума, в настоящее время существует отличная возможность купить акции технологического гиганта по более низкой цене. Стоит отметить, компания планирует выйти на рынок AR-очков, доход от которых ожидается в размере $13 млрд ежегодно. Полагаю, рынок AR-очков имеет большой потенциал развития, в 2019-м ожидаю рост поставок очков дополненной реальности более 70%. Также, компания планирует расширить присутствие на китайском и индийском рынках, выпустив в текущем году три новые модели iPhone.
На мой взгляд, цена акций Apple может достичь $229 в течение 18 месяцев.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Apple
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