Риелтор попал в тюрьму за присвоение квартиры слабовидящего

В Екатеринбурге суд приговорил риелтора к трем годам колонии за присвоение квартиры слабовидящего жителя города. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Занимаясь сделкой по продаже квартиры, женщина-риелтор узнала, что у ее клиентки есть слабовидящий сожитель, у которого есть другая квартира.

Женщина решила присвоить квартиру и пригласила мужчину в МФЦ якобы для получения справки о том, то он не зарегистрирован в квартире, которую собирается продать его гражданская жена.

Риелтор вызвалась сопровождать мужчину в МФЦ и дала ему на подпись заранее подготовленный договор купли-продажи его квартиры и поддельную расписку о получении двух миллионов рублей.

Затем женщина зарегистрировала договор в МФЦ и стала собственницей жилья.