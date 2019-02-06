В Екатеринбурге суд приговорил риелтора к трем годам колонии за присвоение квартиры слабовидящего жителя города. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
Занимаясь сделкой по продаже квартиры, женщина-риелтор узнала, что у ее клиентки есть слабовидящий сожитель, у которого есть другая квартира.
Женщина решила присвоить квартиру и пригласила мужчину в МФЦ якобы для получения справки о том, то он не зарегистрирован в квартире, которую собирается продать его гражданская жена.
Риелтор вызвалась сопровождать мужчину в МФЦ и дала ему на подпись заранее подготовленный договор купли-продажи его квартиры и поддельную расписку о получении двух миллионов рублей.
Затем женщина зарегистрировала договор в МФЦ и стала собственницей жилья.
Пострадавший мужчина подал на мошенницу в суд. Суд доказал ее виновность и приговорил риелтора к трем годам колонии общего режима за мошенничество, повлекшее за собой лишение прав на жилье.