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Названы города мира с быстро дорожающим жильем 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
В 2019-м наибольший среди мировых столиц рост стоимости элитного жилья будут демонстрировать Мадрид, Берлин и Париж, говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, предоставленных редакции «Ленты.ру».
По мнению аналитиков, ценники в этой тройке в среднем увеличатся на шесть процентов. В Москве дорогая недвижимость может прибавить в цене около пяти процентов, в Санкт-Петербурге динамика будет нулевой.
«На московском рынке, учитывая общую экономическую ситуацию, в частности, повышение НДС и переход девелоперов на новые схемы работы через эскроу-счета, полагаем, что показатель средневзвешенной цены за год скорректируется в сторону повышения, — отмечают эксперты. — В столице рост, по нашим оценкам, может составить не более чем пять — семь процентов, так как на рынок будут выходить новые проекты, соответственно, конкуренция будет расти».
Максимальное падение стоимости элитной недвижимости прогнозируется в Гонконге (минус 10 процентов). В Сиднее, Лондоне и Нью-Йорке ценники увеличатся в среднем на два процента.
«В настоящий момент на таких традиционно популярных рынках, как Европа или США, сохраняется консервативный темп роста цен», — поясняют в Knight Frank. При этом эксперты ждут более заметного удорожания недвижимости в некоторых экзотических локациях, к примеру, на Маврикии, Мальдивах, Сейшелах и в Таиланде. «Мы прогнозируем на курортных экзотических направлениях рост цен, превышающий пятипроцентный порог в сравнении с устоявшимися и давно зарекомендовавшими себя рынками», — уточняется в материалах компании.
Полгода назад, в июле 2018-го, мировым лидером роста цен на жилье был признан малоизвестный индийский город Сурат. По итогам первого квартала года стоимость недвижимости в нем увеличилась на 22 процента.
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Недвижимость , Lenta.ru
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