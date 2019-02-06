ЦБ: банки в 2018 году выдали россиянам ипотечных кредитов на рекордные 3 трлн рублей

Банки в 2018 году выдали россиянам около 1,472 млн ипотечных жилищных кредитов почти на 3,013 трлн рублей. Такие данные представлены в опубликованной в среду сводке Банка России «Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам — резидентам, и приобретенные права требования по ипотечным жилищным кредитам в рублях».

Согласно данным регулятора, прошлогодние цифры в 1,4 и 1,5 раза соответственно больше аналогичных показателей 2017 года, когда физлицам-резидентам было выдано 1,087 млн ипотечных жилищных кредитов в рублях на сумму 2,021 трлн рублей.

Показатели 2018-го — рекордные за всю историю наблюдений ЦБ (по количеству кредитов первые данные представлены по итогам 2008 года, по объему — по итогам 2005-го).

Объем задолженности россиян по данному типу кредитов на 1 января 2019 года достиг почти 6,377 трлн рублей против 5,145 трлн на 1 января 2018-го, то есть вырос в 1,2 раза. Объем портфеля также является рекордным за период наблюдений ЦБ.

Средневзвешенная ставка по выданным в 2018 году ипотечным кредитам в рублях составила 9,56% годовых против 10,64% за предыдущий год.