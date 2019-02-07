Житель Урала лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ

В Екатеринбурге риелтор обманула слабовидящего мужчину и оформила его квартиру на себя, свидетельствует пресс-релиз прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что жительница города обратилась к риелтору с помощью в продаже трехкомнатной квартиры на Инженерной улице, и впоследствии стало известно, что доля в жилье принадлежит слабовидящему мужчине, которые также имел в собственности еще одну квартиру на улице Лодыгина.

Риелтор обратилась к мужчине с просьбой прийти в ближайший МФЦ для подтверждения регистрации в квартире на Инженерной улице. Мошенница сопроводила его и подсунула на подпись договор купли-продажи его квартиры на улице Лодыгина. Кроме того, мужчина подписал поддельную расписку на получение двух миллионов рублей.