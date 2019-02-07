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Житель Урала лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ 

РИА Новости + ещё 4 57 минут назад
В Екатеринбурге риелтор обманула слабовидящего мужчину и оформила его квартиру на себя, свидетельствует пресс-релиз прокуратуры Свердловской области.
Отмечается, что жительница города обратилась к риелтору с помощью в продаже трехкомнатной квартиры на Инженерной улице, и впоследствии стало известно, что доля в жилье принадлежит слабовидящему мужчине, которые также имел в собственности еще одну квартиру на улице Лодыгина.
Риелтор обратилась к мужчине с просьбой прийти в ближайший МФЦ для подтверждения регистрации в квартире на Инженерной улице. Мошенница сопроводила его и подсунула на подпись договор купли-продажи его квартиры на улице Лодыгина. Кроме того, мужчина подписал поддельную расписку на получение двух миллионов рублей.
Риелтор зарегистрировала договор в МФЦ и стала полным владельцем квартиры. Позже обманутый мужчина подал на мошенницу в суд, где ее вину признали полностью и дали ей три года колонии общего режима, а квартиру вернули в собственность пострадавшего.
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Недвижимость , Видео , ФСИН
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