Цены на вторичное жилье в РФ выросли впервые за четыре года

Цены на вторичную недвижимость в России за 2018 год выросли впервые за четыре года, в среднем — на 5%. Сильнее всего подорожали квартиры в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

Согласно данным Росстата, средняя цена вторичного жилья на конец 2018 года составила 54,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Схожие данные показало исследование вторичного рынка «Avito Недвижимость». Средняя стоимость метра на вторичном рынке выросла на 5% и составила 50,4 тыс. руб.

«В Москве стоимость квадратного метра в конце года преодолела психологическую отметку 200 тыс. руб., в Петербурге превысила 120 тыс. руб.», — приводит данные исследования РБК.

По данным «Avito Недвижимость» по итогам 2018 года больше всего подорожали двухкомнатные квартиры — на 6,5%, трехкомнатные подорожали на 5,8%, стоимость однокомнатных увеличилась на 5%.

Отмечается, что увеличение цен на вторичное жилье связано со спросом на ипотеку.

News.ru ранее писал о том, что по итогам 2018 года в России введено в эксплуатацию 1070,6 тыс. квартир. Наибольшие объёмы жилищного строительства фиксировались в Московской области, они составили 11,7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в целом по стране. Следом идут Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Ленинградская область.