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Продажи жилья в Москве выросли вопреки логике 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В январе 2019 года в Москве зарегистрировали 5,4 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилья. Такие данные в четверг, 7 февраля, озвучила заместитель руководителя столичного управления Росреестра Мария Макарова, передает РИА Новости.
Год назад, в первом месяце 2018-го, в городских новостройках было зарегистрировано меньше сделок — 4,8 тысячи, отметила Макарова. Таким образом, по ее словам, число проданных квартир в годовом исчислении увеличилось более чем на 12 процентов.
Ранее ряд экспертов спрогнозировали резкое падение спроса на квартиры в новостройках из-за увеличения ценников и ипотечных ставок.
Ставки по жилищным кредитам существенно выросли в январе 2019 года. Скорое удорожание новых квартир в Москве, в свою очередь, тогда же пообещали аналитики: по их мнению, квадратный метр в текущем году может прибавить в цене до 10 процентов. Росту стоимости жилья будут способствовать сразу несколько факторов, ключевой — реформа долевого строительства, предусматривающая отказ от финансирования строек средствами дольщиков.
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Недвижимость , Мария Макарова , Росреестр , РИА Новости
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