Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.10
74.80
74.90
Прогноз
11.02 – 18.02
$
65.56
74.99
Индексы и котировки Brent
61.78
–0.05 Золото
1313.22
–0.12 РТС
1199.65
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
08.02
1.1327
+0.0019
24.01
1.1308
05.02
25.01
14.01

В Москве продали рекордно большую квартиру 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Urbanus
На Московском рынке новостроек зафиксирован новый рекорд по площади реализованного жилья. Об этом сообщается в материалах аналитиков Urbanus (есть в редакции «Ленты.ру»).
Самый просторный объект был продан в конце 2018 года, его площадь составила 449 квадратных метров. Квартира-рекордсмен расположена в одном из элитных жилых комплексов «Золотой Мили» (неофициальное название территории в районе станции метро «Кропоткинская»), средняя стоимость метра в нем составляет 1,62 миллиона рублей.
Исходя из этого эксперты Urbanus оценили минимальную стоимость квартиры в 727,4 миллиона рублей.
С закрытьием этой сделки рынок обновил предыдущий рекорд, который был отмечен в мае 2018-го — тогда была куплена квартира площадью 433 метра, и бюджет сделки составлял порядка 329 миллионов рублей.
В целом, как подсчитали аналитики компании, сделки с объектами площадью от 200 квадратных метров в 2018 году были заключены в 29 столичных новостройках. Две трети таких квартир реализованы на территории Центрального административного округа.
Ранее эксперты «Инком-Недвижимость» проанализировали рынок аренды сверхдолгого жилья и выяснили, что ценовой максимум в этой нише достигает 650 тысяч рублей в месяц. В таком бюджете квартиросъемщикам предлагается жилье площадью около 200 квадратных метров в 1-м Зачатьевском переулке (район «Золотой Мили»).
Последние новости
Стала известна судьба «Северного потока-2» Путин уволил девять генералов Путин поручил охранять Януковича
Комментарии4
Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
США вознамерились сорвать «Северный поток-2»
Экономика
У «Северного потока-2» появился новый противник
Экономика
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Азия
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение