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Средняя ставка по ипотеке может снизиться до 7,9% к 2024 году 

Банки.ру + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Согласно обзору правительства на основные показатели запланированных к реализации до 2024 года национальных проектов, средняя ставка по ипотеке в ходе реализации проекта «Жилье и городская среда» может снизиться к 2024 году до 7,9% годовых. Такие данные приводятся в документе, опубликованном на сайте правительства.
Так, предполагается, что в течение пяти лет ставка по ипотеке будет снижаться следующим образом. В 2019 году средняя ставка составит 8,9% годовых, в 2021— 8,5% годовых, и к 2024 году ставка достигнет 7,9%. В качестве базового значения используется ставка 10,6% годовых.
Кроме того, правительство рассчитывает, что количество предоставленных ипотечных кредитов к 2024 году вырастет вдвое — до 2,26 млн кредитов при базовом значении 1,1 млн кредитов. В 2019 предполагается, что число ипотечных кредитов составит 1,56 млн, в 2021 — 1,6 млн При этом, к окончанию пятилетки предполагается, что на покупку недвижимости на первичном рынке будет выдаваться 1,1 млн ипотечных кредитов от общего числа.
Правительство планирует к 2024 году устранить долевое строительство без применения счетов эскроу.
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