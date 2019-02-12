Завод по производству семян сельхозкультур построят в Адыгее

Завод, на котором будут производить семена подсолнечника, пшеницы, сои и гороха, возведут в поселке Новый Гиагинского района Адыгеи, соответствующее инвестиционное соглашение власти республики подпишут на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщили ТАСС в понедельник в министерстве экономического развития и торговли региона.

"Инвестор вложит в завод по производству семян подсолнечника, пшеницы, сои и гороха, строительство которого планируется в поселке Новый Гиагинского района, свыше 520 млн рублей. Мощность завода составит до 10,2 тыс. тонн семян в год. Также предполагается возвести объекты инфраструктуры для производства. Соответствующее соглашение будет подписано на Российском инвестфоруме в Сочи", — сказали в министерстве.

Реализация инвестпроекта позволит создать 35 рабочих мест со средней зарплатой порядка 30 тыс. рублей. С учетом социальной значимости проекта власти региона приняли решение о его сопровождении для снятия всех административных барьеров. Это касается содействия бизнесменам при получении техусловий на подключение к энергоресурсам, выдаче лицензий и разрешительных документов, оформлении земельно-имущественных отношений, проведении консультаций, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Гиагинском районе Адыгеи началось строительство первого в Южном федеральном округе специализированного завода по переработке сои. Инвестиции компании "Ошер" в предприятие мощностью 250 тонн сырья в сутки составят 1,45 млрд рублей. Производство позволит обеспечить качественными соевыми кормовыми продуктами животноводов и птицеводов республики, а также других регионов страны. Власти региона также оказывают содействие в реализации еще 10 инвестиционных проектов.

Власти Адыгеи представят на форуме в Сочи пакет инвестиционных предложений, включающий проекты по созданию в республике трех индустриальных парков — "Теучежский", "Майкопский" и "Яблоновский". Среди инвестпредложений региона — проект создания туристско-рекреационного парка "Джэнэт", химического комплекса по переработке природного газа, а также производства по переработке сельхозкультур и центра семейного досуга в Майкопе. На форуме будет развернуто 67 инвестиционных площадок от муниципалитетов, включая 35 промышленных, восемь площадок под строительство жилых комплексов, восемь туристско-рекреационных и 17 сельскохозяйственных площадок.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля на площадке главного медиацентра Олимпийского парка. Форум — традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В минувшем году на форуме было подписано более 500 соглашений почти на 800 млрд рублей, в нем приняли участие более 6 тыс. представителей из 64 стран.