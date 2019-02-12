Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.82
$
65.90
74.30
74.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.80
74.50
Индексы и котировки Brent
63.65
–0.05 Золото
1305.72
–0.00 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
13.02
1.1267
–0.0214
30.01
1.1481
10.02
30.01
18.01

В Москве недосчитались больших квартир 

Lenta.ru 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Предложение недорогого многокомнатного жилья в Москве жестко ограничено, свидетельствуют материалы агентства недвижимости Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, доля многокомнатных квартир на московском рынке новостроек — всего 0,2 процента, при этом студии, одно— и двухкомнатные квартиры составляют около 80 процентов предложения нового жилья.
Купить объект с более чем четырьмя комнатами можно лишь в семи столичных жилых комплексах эконом— и комфорт-классов, выяснили эксперты. Наибольшее число таких лотов предлагается в одном из проектов в районе станции метро «Спартак». Также достаточный выбор просторных и относительно недорогих квартир представлен в новостройках около станций «Бабушкинская», «Октябрьское поле» и «Савеловская».
Наибольшую долю предложения (38,3 процента) на московском рынке нового жилья формируют студии и «однушки», подсчитали эксперты.
В январе 2019-го риелторы констатировали, что «девяток яиц» (шринкфляция, или сокращение объема продукта без сокращения стоимости) добрался до рынка жилья. По их наблюдениям, застройщики уменьшают площади квартир в жилых домах, при этом ценник не меняется, а в ряде случаев даже повышается.
Последние новости
В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России Великобритания взялась за деньги российских богачей Штрафы за фейковые новости предложили увеличить в несколько раз
Комментарии
Недвижимость , Спартак , Lenta.ru
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане
Личный счет
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение