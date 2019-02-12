В Москве недосчитались больших квартир

Предложение недорогого многокомнатного жилья в Москве жестко ограничено, свидетельствуют материалы агентства недвижимости Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру»

По данным аналитиков, доля многокомнатных квартир на московском рынке новостроек — всего 0,2 процента, при этом студии, одно— и двухкомнатные квартиры составляют около 80 процентов предложения нового жилья.

Купить объект с более чем четырьмя комнатами можно лишь в семи столичных жилых комплексах эконом— и комфорт-классов, выяснили эксперты. Наибольшее число таких лотов предлагается в одном из проектов в районе станции метро «Спартак» . Также достаточный выбор просторных и относительно недорогих квартир представлен в новостройках около станций «Бабушкинская», «Октябрьское поле» и «Савеловская».

Наибольшую долю предложения (38,3 процента) на московском рынке нового жилья формируют студии и «однушки», подсчитали эксперты.

В январе 2019-го риелторы констатировали, что «девяток яиц» (шринкфляция, или сокращение объема продукта без сокращения стоимости) добрался до рынка жилья. По их наблюдениям, застройщики уменьшают площади квартир в жилых домах, при этом ценник не меняется, а в ряде случаев даже повышается.