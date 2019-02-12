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«Донстрой» начал продажи во 2-м корпусе ЖК Fresh на Ореховом бульваре 

РИА Недвижимость 12 февраля 2019
Фото: Донстрой
Компания "Донстрой" начала продажи во 2-м корпусе жилого комплекса Fresh, расположенного на Ореховом бульваре на юге Москвы, говорится в сообщении компании.
"Все квартиры в этом корпусе предлагаются с отделкой, причем на выбор покупателей представлено сразу два формата: white box и полная финишная отделка", — отмечается в нем.
В сообщении уточняется, что в формате white box застройщик берет на себя возведение межкомнатных перегородок, стяжку полов, выравнивание и подготовку под окраску стен и потолков, прокладку труб отопления, водоснабжения и вентиляции, разводку электрических сетей и т.д. В ЖК Fresh формат white box предусматривает и такие детали комфорта как монтаж закладных под "теплый пол", выводы под установку видеодомофона, скрытую подводку к стиральной машине и др.
В квартирах с полной финишной отделкой уже есть ламинат, керамогранит, плитка, обои и окраска стен, натяжные бесшовные потолки, межкомнатные двери м сантехника, добавляется в материалах..
Fresh — жилой комплекс комфорт-класса, строящийся в 150-ти метрах от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово", на границе природного парка "Долина реки Шмелёвки".
АО "Дон-Строй Инвест" — девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
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