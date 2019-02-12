«Донстрой» начал продажи во 2-м корпусе ЖК Fresh на Ореховом бульваре

Компания "Донстрой" начала продажи во 2-м корпусе жилого комплекса Fresh, расположенного на Ореховом бульваре на юге Москвы, говорится в сообщении компании.

"Все квартиры в этом корпусе предлагаются с отделкой, причем на выбор покупателей представлено сразу два формата: white box и полная финишная отделка", — отмечается в нем.

В сообщении уточняется, что в формате white box застройщик берет на себя возведение межкомнатных перегородок, стяжку полов, выравнивание и подготовку под окраску стен и потолков, прокладку труб отопления, водоснабжения и вентиляции, разводку электрических сетей и т.д. В ЖК Fresh формат white box предусматривает и такие детали комфорта как монтаж закладных под "теплый пол", выводы под установку видеодомофона, скрытую подводку к стиральной машине и др.

В квартирах с полной финишной отделкой уже есть ламинат, керамогранит, плитка, обои и окраска стен, натяжные бесшовные потолки, межкомнатные двери м сантехника, добавляется в материалах..

Fresh — жилой комплекс комфорт-класса, строящийся в 150-ти метрах от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово", на границе природного парка "Долина реки Шмелёвки".

АО "Дон-Строй Инвест" — девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.