Путин допустил возможность «ипотечных каникул» и пообещал снижение ставок

Президент России Владимир Путин поддержал идею вернуть «ипотечные каникулы» для заемщиков в сложный финансовый или жизненный период и пообещал снижение ипотечных ставок в ближайшее время. Об этом сообщает «Российская газета».

В ходе встречи с представителями общественности в Казани президент заявил, что практика «ипотечных каникул» уже применялась и ее можно возобновить.

«Это в принципе вполне реализуемая вещь, тем более что она уже в практике имелась», — сказал Путин.

Президент назвал рост ипотечных ставок «разовым и краткосрочным явлением» и пообещал, что в дальнейшем ставки начнут выравниваться, а затем и снижаться.

«Совершенно очевидно, что повышение ставки НДС влияет на инфляцию. Для того чтобы сдерживать инфляцию, Центральный банк повышает ключевую ставку. Это не может не отразиться и на ставке ипотечных кредитов», — объяснил он.