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Путин допустил возможность «ипотечных каникул» и пообещал снижение ставок 

Рамблер + ещё 38 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поддержал идею вернуть «ипотечные каникулы» для заемщиков в сложный финансовый или жизненный период и пообещал снижение ипотечных ставок в ближайшее время. Об этом сообщает «Российская газета».
В ходе встречи с представителями общественности в Казани президент заявил, что практика «ипотечных каникул» уже применялась и ее можно возобновить.
«Это в принципе вполне реализуемая вещь, тем более что она уже в практике имелась», — сказал Путин.
Президент назвал рост ипотечных ставок «разовым и краткосрочным явлением» и пообещал, что в дальнейшем ставки начнут выравниваться, а затем и снижаться.
«Совершенно очевидно, что повышение ставки НДС влияет на инфляцию. Для того чтобы сдерживать инфляцию, Центральный банк повышает ключевую ставку. Это не может не отразиться и на ставке ипотечных кредитов», — объяснил он.
Ранее ряд банков объявил о повышении ипотечных ставок. Так, Сбербанк повысил ставки на один процентный пункт. Базовая ипотечная ставка теперь составляет 10,8% вместо 9,8%. Накануне на сайте правительства России был опубликован документ «Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты», в котором сообщалось, что средний уровень ипотечной ставки к концу 2019 года снизится до 8,9%, к 2021 году — до 8,5%, а к 2024 году — 7,9% годовых.
Комментарии1
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Экономика , Владимир Путин , Сбербанк России , Центральный банк России
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