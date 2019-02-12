Путин признал необходимость модернизации строительных норм

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести изменения в стандарты и регламенты, касающиеся жилой застройки и городской среды. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с представителями общественности по вопросам национального проекта «Жилье и городская среда» генеральный директор КБ Стрелка Денис Леонтьев заявил о необходимости комплексно пересмотреть нормативы жилой застройки для создания качественной городской среды, которая отвечает современным требованиям с точки зрения безопасности, комфортности и разнообразия.

«Есть международные стандарты, есть ООН-Хабитат, есть ОЭСР стандарты, есть большие наработки, которые сделаны уже в России. Нужно внести 30 изменений, но это потащит за собой индустрию материалов, и девелоперы должны будут перестраиваться. Это большая история. Но только тогда мы сможем запустить процесс создания городов или качественной городской среды, которая отвечает требованию современного горожанина с точки зрения безопасности, комфортности и разнообразия», — сказал Леонтьев.

Владимир Путин в ответ заявил, что стандарты и регламенты жилого строительства нужно менять «безусловно, стопроцентно», но при этом нужно учитывать российскую специфику.

«Я имею ввиду, что у нас за Уралом минус 50, снеговая нагрузка у нас не как в бывшей ГДР и т.д. Мы просто должны это иметь в виду, все это учитывать», — пояснил Путин.

Он также отметил, что существуют новые материалы и технологии, и руководствоваться техническими регламентами 30-40-х годов прошлого века — «совершенно недопустимая вещь».

Президент предложил участникам дискуссии внести свои конкретные предложения, основанные на реальной практике.