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В России выросла «плохая ипотека» 

Lenta.ru 12 февраля 2019
Количество «плохих» кредитов в России выросло в течение 2018 года на шесть процентов, достигнув уровня 12,4 миллиона единиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Объединенного бюро кредитных историй (ОКБ).
Самый большой прирост задолженностей с просрочкой 90 дней и более продемонстрировала ипотека: в этом секторе количество «плохих» кредитов выросло на 13 процентов, до уровня в 62 тысячи единиц.
Объем «плохой» задолженности в денежном выражении вырос за год на три процента, до уровня в 1,55 триллиона рублей. При этом на первом месте по этому показателю оказались ипотека и автокредиты: доля задолженности с просрочкой более 90 дней в этих сегментах составила по семь процентов.
«Динамика "плохих" долгов в 2019 году будет зависеть от двух факторов — общей экономической ситуации в течение года и темпов роста кредитования. В случае ухудшения экономической ситуации многие заемщики, взявшие кредиты в 2018 году окажутся не в состоянии их выплачивать, соответственно темпы роста плохих долгов могут быть высокими, а на фоне снижения темпов роста кредитования, которое мы ожидаем из-за повышения ставок, доля плохих кредитов также может вырасти», — поделился с информагентством своим прогнозом исполняющий обязанности генерального директора ОКБ Николай Мясников.
В конце 2018-го данные своего исследования ситуации с просрочкой по ипотеке в различных регионах России обнародовали в компании «Талан». По их статистике, примерно половину всех просроченных платежей по ипотеке можно считать безнадежной задолженностью. Так в компании определяют «плохую» просрочку — от 90 дней и выше. В целом по России доля просроченных кредитов не превышает двух процентов от выданных, уточнили в компании.
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