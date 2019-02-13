Адыгея представит на форуме в Сочи проект по строительству ТЦ

Адыгея представит на форуме в Сочи проект по реконструкции существующего семейного торгового центра "Мега Адыгея" под Краснодаром и строительства для него новых площадей, сообщила РИА Новости представитель республиканского министерства экономического развития "Проект "Строительство и реконструкция семейного торгового центра "Мега Адыгея". Данным проектом предусмотрено строительство новых объектов общей площадью 106 тысяч квадратных метров, реконструкция 25,5 тысячи квадратных метров существующих торговых площадей, создание 1800 новых парковочных мест, реконструкция транспортной развязки кругового движения. Стоимость проекта составляет 14 миллиардов рублей", — рассказала представитель министерства. По данным минэкономразвития республики, объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, обеспечив рабочими местами порядка 2 тысяч человек. Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.