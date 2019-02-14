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ВТБ предоставит финансирование крупнейшему застройщику Удмуртии 

РИА Недвижимость 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ВТБ предоставит финансирование крупнейшему застройщику жилья Удмуртии "Комосстрой", говорится в сообщении банка.
Банк и девелопер подписали в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о сотрудничестве, предполагающее финансирование в размере 1,7 миллиарда рублей возведения в центре Ижевска жилого комплекса "Республика" площадью около 42 тысяч квадратных метров с использованием расчетов по договорам долевого участия (ДДУ) через эскроу-счета, уточняется в пресс-релизе.
"Этот проект является частью нашего потенциального портфеля проектов объемом финансирования свыше 30 миллиардов рублей", — приводятся в нем слова гендиректора "Комосстроя" Виталия Девяткина.
Эскроу-счета — один из инструментов перехода от долевого строительства к проектному финансированию. Покупатель квартиры при заключении ДДУ размещает деньги на специальном счете в банке, средства перечисляются девелоперу только после того, как дом будет сдан в эксплуатацию. С 1 июля применение счетов эскроу при заключении ДДУ станет в России обязательным.
"Комосстрой" — крупнейший застройщик жилья в Удмуртии. По данным Единого реестра застройщиков, компания в 2018 году сдала почти 128 тысяч квадратных метров, заняв 32-е место среди российских девелоперов.
РИА Недвижимость: последние новости
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