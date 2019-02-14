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Глава Татарстана рассказал о проблемах перехода девелоперов на эскроу-счета 

РИА Недвижимость + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Более 50% застройщиков в Татарстане могут не получить кредитов после перехода девелоперов на расчеты с дольщиками через эскроу-счета и начала реализации проектов с помощью проектного финансирования, заявил на Российском инвестиционном форуме президент республики Татарстан Рустам Минниханов.
"Дом.РФ пишет, что 28% застройщиков не впишется в стандарты проектного финансирования. Я говорю: Татарстан — не последний регион, но у нас пока 54% не вписывается", — сказал он.
Глава региона напомнил, что сегодня в Татарстане работает 109 застройщиков.
"Что это такое? Это 12 тысяч дольщиков к тем 4 тысячам (обманутых дольщиков — ред.), что у нас есть. Это будет очень некомфортно", — подчеркнул Минниханов.
Кроме того, указал он, переход на проектное финансирование дает удорожание новостроек на 10-15%.
Он отметил, что в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" перед Татарстаном стоит задача к 2024 году увеличить годовой ввод жилья на 3,8 миллиона квадратных метров. При этом он обратил внимание, что в настоящий момент в регионе 16,7 тысячи нераспроданных квартир, а ставка по ипотеке повысилась с 9,51% в среднем по 2018 году почти до 11% на сегодняшний день.
"Чтобы обеспечить 120 миллионов квадратных метров (ввод в год в целом по стране к 2024 году — ред.), мы должны обеспечить спрос", — подчеркнул Минниханов.
С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, и девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.
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