«Дом.рф» запускает пилотные проекты по деревянному домостроению

"Дом.рф" запускает пилотные проекты по деревянному домостроению, сообщил журналистам на РИФ замгендиректора госкомпании Денис Филиппов

"Мы планируем запустить три пилота в Московской области и Санкт-Петербурге. Финансировать их будут члены ЖСК, которым мы бесплатно предоставляем землю, а застройщика они выберут из числа организаций, которые входят в ассоциацию деревянного домостроения, которая находится под Минпромторгом", — рассказал Филиппов.

Он уточнил, что это будут дома до трех этажей. В случае успешной реализации пилотов в будущих проектах этажность может быть увеличена, добавил он.

Филиппов также отметил, что по долговечности современные деревянные дома ничем не уступают другим многоквартирным, а по экологичности намного превосходят.