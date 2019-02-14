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«Дом.рф» запускает пилотные проекты по деревянному домостроению 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Дом.рф" запускает пилотные проекты по деревянному домостроению, сообщил журналистам на РИФ замгендиректора госкомпании Денис Филиппов.
"Мы планируем запустить три пилота в Московской области и Санкт-Петербурге. Финансировать их будут члены ЖСК, которым мы бесплатно предоставляем землю, а застройщика они выберут из числа организаций, которые входят в ассоциацию деревянного домостроения, которая находится под Минпромторгом", — рассказал Филиппов.
Он уточнил, что это будут дома до трех этажей. В случае успешной реализации пилотов в будущих проектах этажность может быть увеличена, добавил он.
Филиппов также отметил, что по долговечности современные деревянные дома ничем не уступают другим многоквартирным, а по экологичности намного превосходят.
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