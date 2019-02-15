Риелторы рассказали о тайных сделках с дорогими квартирами в Москве

В 2018-м почти половина — 46 процентов — новых элитных новостроек в Москве поступили в продажу в закрытом режиме. Об этом говорится в материалах компании «Метриум», имеющихся в распоряжении редакции «Ленты.ру»

Всего на рынке дорогого жилья за год появилось 15 проектов, из которых минимум семь не предполагали публичных продаж на начальном этапе реализации, подсчитали брокеры.

Модель закрытых продаж предполагает непубличные переговоры с ограниченным кругом потенциальных покупателей. При этом не применяются стандартные маркетинговые инструменты, в частности, реклама. Зачастую о реальных ценах и возможных скидках не знают даже сами риелторы, девелопер сохраняет ключевую информацию в тайне.

«Параметры возможной сделки обсуждаются только с конкретными покупателями, имеющими предметный интерес», — отмечают в «Метриум».

По наблюдениям риелторов, почти все «закрытые» элитные проекты — это комплексы квартир или апартаментов клубного формата. Все они строятся в Центральном округе Москвы.

«Есть много причин у роста предложения элитных новостроек в закрытых продажах, — поясняется в предоставленных материалах. — Главным образом это связано с нежеланием затоваривать рынок и распылять внимание покупателей в условиях очень высокой конкуренции. Характерный для докризисной эпохи кастинг покупателей, при котором застройщик буквально выбирал, кому продавать, а кому отказать в сделке, уже в прошлом».

Ранее в феврале Москве пообещали обвал спроса на дорогое жилье — по мнению аналитиков, в 2019 году число сделок в высокобюджетных новостройках вернется на обычный уровень — 400-600 договоров против 950-ти в 2018-м. При этом в течение 2019-го в столице выйдут в продажу не более десяти дорогих проектов строительства жилья.