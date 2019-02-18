Японский инвестор подключился к строительству казино в зоне «Приморье»

Японская компания Simple Create Co Ltd. зашла в игорную зону "Приморье" под Владивостоком, став партнерами одного из крупнейших инвесторов курорта — российской компании "Даймонд Форчун", сообщает администрация Приморского края.

"Даймонд Форчун" на двух участках игорной зоны строит гостиницу с казино, SPA-центром и ночным клубом. Планируется, что комплекс Imperial откроют осенью 2020 года. Инвестиции в первую фазу составят 70 миллионов долларов. Вторая фаза проекта предполагает строительство еще одной гостиницы с инвестициями около 200 миллионов долларов.

"Вместе с российскими коллегами Simple Create будет участвовать в строительстве гостиничного комплекса с казино Imperial", — говорится в сообщении.

Председатель совета директоров ООО "Даймонд Форчун" Сергей Сидоров сообщил, что, как ожидается, комплекс будет принимать около 340 тысяч гостей в год. Председатель совета директоров Simple Create Co Ltd. Кояма Нобукадзу отметил, что решение инвестировать в курорт "Приморье" было принято из-за уверенности в успехе проекта.

"Я не видел ни одного казино в мире, которое так красиво выходит на побережье, как в Приморье. В пределах двух часов полета отсюда проживает очень много наших потенциальных клиентов из Китая, Японии, Республики Корея, Тайваня, и это — залог большого количества гостей", — добавил Кояма Нобукадзу.

Simple Create в Японии работает в ряде сфер — от недвижимости до торговли нефтепродуктами. Совместно с российскими партнерами компания открыла медицинский центр в Хабаровске.

Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Здесь также идет строительство гостиницы с аквапарком и казино Naga Vladivostok компании Naga Corp Ltd. и комплекса "Даймонд Форчун".