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ОБЗОР — Рынок акций РФ вырос на фоне послания Путина и внешнем позитиве 

Прайм + ещё 18 43 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду вырос по индексам на фоне позитивной внешней конъюнктуры.
Выступление президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию поддержало коррекцию российского рынка вверх, говорят эксперты.
Рублевый индикатор Мосбиржи повысился по итогам дня на 1,19% — до 2487,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,77% до 1194,40 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
ВВЕРХ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ
Российский фондовый рынок в среду продемонстрировал уверенный рост на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков.
Западные рынки преимущественно повышались в ожидании итогов нового раунда торговых переговоров между США и КНР. Есть надежда на то, что до 1 марта стороны достигнут договоренности и избегут взаимного повышения торговых пошлин, опасность чего нависает над рынком.
Стоимость нефти в течение торговой сессии в России оставалась около максимального уровня за три месяца, а к вечеру обновила его.
Есть предположения, что возобновился приток средств нерезидентов в российские акции — уж очень сильно росли сегодня для безыдейного рынка акции "Норникеля" (+3,3%) и Сбербанка (+2,4%), отметил Евгений Корюхин из компании «Алор брокер».
"Сегодня президент РФ Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию, в котором он сказал о необходимости снижения ставок по ипотеке до 9%, а потом и до 8% годовых. При этом президент не высказал никаких идей для субсидирования ставки всем заемщикам, из чего можно сделать вывод, что глава государства дал прозрачный намек Банку России на необходимость снижения ключевой ставки. В противном случае банки свои ставки по кредитам, в том числе ипотечным, уменьшать не будут", — отметил Корюхин, рассуждая о позитивном фоне на рынке.
В лидерах роста сегодня также оказались акции "Новатэка" (+2,8%), отыгравшие данные о росте чистой прибыли газовой компании по МСФО за 2018 год на 4,7% по сравнению с 2017 годом, до 163,7 миллиарда рублей.
Также подорожали бумаги "Яндекса" (+1,9%), НЛМК (+1,7%), "Магнита" (+1,3%). Подешевели акции "Башнефти" (-1,5%), "Мечела" (-1,4%), "Уралкалия" (-0,6%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
После очередного тестирования уровня 2450 пунктов по индексу Мосбиржи рынок предпринимает попытку восстановиться к сопротивлению, расположенному на уровне 2500 пунктов, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
"Пока можно говорить о том, что индекс Мосбиржи закрепился в диапазоне 2450-2500 пунктов, а для выхода из него может понадобиться существенный повод. При этом уже в ближайшие сессии, в случае сохранения умеренно позитивного внешнего фона, «быки» попытаются протестировать верхнюю границу этого диапазона", — оценил он.
Пока ситуация на рынке неопределенная, возможет как рост индекса Мосбиржи в сторону 2500 пунктов, так и возобновление неагрессивных продаж, рассуждает Корюхин из компании «Алор брокер». Однако первый вариант выглядит чуть-чуть более предпочтительным, добавил он.
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Комментарии
Недвижимость , Рынки , Экономика , Дмитрий Майоров , ВЛАДИМИР ПУТИН , Богдан Зварич , "Магнит" , Башнефть , Норникель , Центральный банк России , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Яндекс , Мечел , Московская биржа , Уралкалий , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат
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