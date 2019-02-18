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Самую дешевую московскую квартиру нашли в Коптево 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В феврале 2019-го минимальная ставка аренды жилья в Москве составила 20 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
По такой цене сдается однокомнатный объект в Северном округе, на территории района Коптево. Квартира расположена на первом этаже панельной пятиэтажки на улице Генерала Рычагова, в пяти минутах ходьбы от платформы Московского центрального кольца «Коптево». Общая площадь жилища — 32 квадратных метра. Квартира в хорошем состоянии, в ней есть необходимая для проживания мебель. На окнах установлены решетки.
Второе место в списке самых доступных съемных квартир заняла «однушука» за 23 тысячи рублей в месяц в 16-этажном доме на Хабаровской улице, в семи минутах езды от станции метро «Щелковская». Объект укомплектован всей необходимой бытовой техникой, в комнате есть только письменный стол.
Третья позиция досталась объекту со стоимостью найма 24 тысячи рублей/месяц: это «однушка» со свежим косметическим ремонтом, полностью меблированная и укомплектованная бытовой техникой. Квартира общей площадью 34 квадратных метра расположена в девятиэтажном доме на Ташкентской улице, недалеко от станции метро «Кузьминки».
Оставшиеся места в топ-5 заняли квартиры со стоимостью найма 25 тысяч и 26 тысяч рублей в месяц. Обе расположены на востоке Москвы.
Ранее в феврале стало известно, что жители столицы стали чаще сдавать квартиры в аренду и даже единственное жилье используют для пополнения бюджета, тогда как сами снимают более экономичные объекты. Снижение доходов населения эксперты считают одним из ключевых факторов роста объема предложения на московском рынке съемного жилья.
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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