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Москвичи заставляют соседей платить налоги за съемное жилье 

Российская Газета 1 час назад
Тысячи москвичей были вынуждены заплатить налоги за квартиры, которые они сдавали приезжим. Об арендаторах в общественные пункты охраны порядка сообщают соседи. В одном только престижном районе Проспект Вернадского за последние 7 лет поделиться с государством заставили почти 2 тысячи собственников.
"Сдавать квартиры может каждый — это не предпринимательская деятельность, — объяснил "РГ" столичный адвокат Владимир Постанюк. — Поэтому оформляться как ИП никто не должен. А вот заплатить налоги с получаемых доходов собственник обязан".
А доход у москвича с "лишней" квартиры — на уровне! Как рассказали в одном из крупнейших риелторских агентств "Инком-Недвижимость", самая дешевая съемная квартира в феврале в Москве стоит 20 тыс. руб. И это не какие-то хоромы, а простая "однушка" в затрапезной хрущевке в Коптеве, там нет даже стиральной машины. И метро поблизости нет, только Московское центральное кольцо. А так неубитую "однушку" в столице дешевле "тридцатника" не найти. Вот и получается, что с каждой квартиры государство недосчитывается по НДФЛ где-то по 48 тыс. руб. каждый год. В масштабах города, где сдаются сотни тысяч квартир, речь может идти о налоговых потерях в 5 млрд руб. Тем более, сколько именно сдается жилплощади в столице, подсчитать нереально.
Так бы и жили горожане на "нетрудовые" доходы от жилья, если бы не бдительные соседи! По словам председателя совета общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) района Ясенево Юрия Достовалова, с 2012 по 2019 годы от соседей поступило 1852 сообщения о квартирах, в которых живут "посторонние". Возможно, за деньги. Дело, впрочем, не только в упущенных налогах, говорят в ОПОП. Арендаторы, например, могут провернуть незаконную сделку с чужим жильем, такие случаи тоже бывали. Кроме того, в нелегально сдаваемую квартиру могут заселиться преступники. Или нелегальные мигранты. Впрочем, как отметили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, по поводу гастарбайтеров подтверждается обычно лишь каждое десятое сообщение. А в 90 процентах случаях у иностранцев имеются патенты и все необходимые для легального проживания в Москве разрешения.
С каждой сданной квартиры государство недосчитывается по НДФЛ по 48 тысяч рублей ежегодно. В масштабах города речь может идти о налоговых потерях в 5 миллиардов рублей
Но все сигналы от соседей в ОПОП в любом случае заносят в базу данных. Потом по этим адресам начинают ходить общественные патрульные вместе с участковыми и сотрудниками местных "Жилищников". Дверь, конечно, им могут и не открыть, но это уже подозрительно! Тем более что все результаты обходов фиксируются в единой информационной системе, там с ними с удовольствием ознакомится столичное управление федеральной налоговой службы.
А дальше — самые неприятные последствия для собственника. С точки зрения закона уклонение от уплаты налогов может быть как административным правонарушением, так и уголовным преступлением, поделился адвокат Владимир Постанюк. "Административкой" можно отделаться, если собственник просто не предоставил налоговую декларацию в срок. Придется заплатить штраф до 5 процентов от неуплаченной суммы. А вот за неуплату налогов в крупном размере (более 900 тысяч рублей за 3 года) грозит уголовная ответственность по статье 198 Уголовного кодекса РФ — могут оштрафовать на 100 тыс. руб. Или вовсе отправить за решетку на срок до трех лет.
Впрочем, с каждым годом собственники квартир все охотнее легализуют свой квартирный доход. Например, за прошлый год хозяева жилья подали 26 907 налоговых деклараций, рассказали "РГ" в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития. В общей сложности только по НДФЛ легальные рантье заплатили за 2018-й 1,112 млрд руб. Есть также огромный массив тех, кто приобрел патент — актуальной статистики по этому сегменту пока нет.
Между тем в Москве есть все возможности, чтобы сдавать жилье легально. Если ваша квартиранаходится в социальном найме, то вы просто оформляете декларацию и платите 13 процентов НДФЛ. Правда, в этом случае потребуется согласие всех жильцов и собственника — департамента городского имущества. Если квартира в собственности, можно приобрести патент на сдачу жилья. Заплатил за него — и освободился от налогов. Правда, его стоимость зависит от площади жилья и района города. На mos.ru есть калькулятор, там можно оценить стоимость патента. Может быть, НДФЛ окажется выгоднее. И еще — собственник жилья обязан зарегистрировать своих постояльцев по месту пребывания. Но это уже совсем другая история.
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Комментарии28
Недвижимость , Видео , Федеральная налоговая служба , Инком-Недвижимость , Mos.ru
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