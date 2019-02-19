За российскими стройками начнут следить беспилотники

Минстрой планирует создать цифровой кадастр строящихся объектов, пишет РБК . Их и будут отслеживать с помощью беспилотников.

По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, основной задачей сегодня является защита соинвесторов строительства жилой недвижимости. Цифровые технологии помогут определить, что, как и какими темпами возводится в российских городах.

В цифровом кадастре укажут, что за объект строится, соответствует ли он разрешению градостроительной документации, а также платит ли девелопер налог на недвижимость. С помощью беспилотников можно также определить, не изменил ли застройщик границы участка, на котором идет строительство.