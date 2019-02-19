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За российскими стройками начнут следить беспилотники 

Inmyroom 4 часа назад
Фото: www.inmyroom.ru
Минстрой планирует создать цифровой кадастр строящихся объектов, пишет РБК. Их и будут отслеживать с помощью беспилотников.
По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, основной задачей сегодня является защита соинвесторов строительства жилой недвижимости. Цифровые технологии помогут определить, что, как и какими темпами возводится в российских городах.
В цифровом кадастре укажут, что за объект строится, соответствует ли он разрешению градостроительной документации, а также платит ли девелопер налог на недвижимость. С помощью беспилотников можно также определить, не изменил ли застройщик границы участка, на котором идет строительство.
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Недвижимость , Минстрой , РБК
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