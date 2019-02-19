В Неаполе из-за туристов растет стоимость аренды жилья

Число туристов, посещающих Неаполь, в последние годы выросло почти в два раза, что привело к росту цен на жилье и увеличению числа квартир, сдающихся в краткосрочную аренду, сообщает Financial Times

По данным Центра исследований туризма во Флоренции, в период с 2010 по 2017 год в Неаполе отмечен рост турпотока на 91%. Количество объектов, доступных на платформе Airbnb, с августа 2016 года по октябрь 2018 года увеличилось более чем на 125%.

Рост турпотока происходит во многом благодаря инициативам городского совета, который активно занимается развитием туризма и благоустройством территории. Если в начале 2000-х годов город часто упоминался в контексте кризиса сбора мусора и акций протеста, то в последние годы его имидж меняется.

В Неаполе были созданы пешеходные зоны, появляются книги и фильмы, рассказывающие о городе. Романы Элены Ферранте переведены на многие языки, и тысячи людей приезжают сюда, чтобы увидеть места, описанные в книгах.

В городе прошли несколько крупных мероприятий, например, гонка яхт на Кубок Америки.

Более того, за последние 10-15 лет центр Неаполя изменился. Криминальные структуры тоже вкладывают средства в развитие туризма, они не заинтересованы в отпугивании гостей, поэтому количество мелких преступлений в городе сократилось.

"Иностранцы удивлены: они ожидают увидеть грязь, а находят нечто захватывающее и артистичное", — рассказывает риэлтор Бруно Вайро.

При этом растет стоимость аренды квартир в центре. В некоторых центральных районах цены на аренду за прошлый год выросли на 15%. Исследование Scenari Immobiliari показало, что количество сделок в Неаполе за этот же период выросло на 10,5%. Эксперты опасаются, что местные жители будут уезжать из центра, и эти районы превратятся в туристические — "пародию на самих себя".