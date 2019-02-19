АФК «Система» продает 51% акций девелопера «Лидер-Инвест» Etalon Group за 15,2 млрд рублей

«Группой АФК „Система“ подписана обязывающая документация о продаже 51% акций АО „Лидер-Инвест“ (далее — „Лидер-Инвест“), ведущего московского девелопера жилой недвижимости, ETALON GROUP PLC (далее — совместно с дочерними и зависимыми компаниями — „Etalon Group“), одной из крупнейших девелоперских и строительных компаний России, за 15,2 млрд рублей. По итогам сделки доля Группы АФК „Система“ в Лидер-Инвест составит 49%», — отмечается в сообщении АФК.

«АФК «Система» сохраняет интерес к приобретению доли в «Эталоне»», — сообщил RNS официальный представитель АФК Сергей Копытов

В результате сделки стороны рассчитывают «создать нового лидера рынка жилой недвижимости, значительно оптимизировать затраты на строительство, маркетинг и продвижение, а также административные расходы двух девелоперских активов», отмечают в АФК.