Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.15
$
66.40
74.81
75.04
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.61
74.89
Индексы и котировки Brent
66.44
–0.15 Золото
1328.16
+0.17 РТС
1178.33
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.1297
–0.0138
04.02
1.1435
15.02
05.02
24.01

АФК «Система» продает 51% акций девелопера «Лидер-Инвест» Etalon Group за 15,2 млрд рублей 

Rambler News Service + ещё 9 1 час назад
Фото: МетаГазета
«Группой АФК „Система“ подписана обязывающая документация о продаже 51% акций АО „Лидер-Инвест“ (далее — „Лидер-Инвест“), ведущего московского девелопера жилой недвижимости, ETALON GROUP PLC (далее — совместно с дочерними и зависимыми компаниями — „Etalon Group“), одной из крупнейших девелоперских и строительных компаний России, за 15,2 млрд рублей. По итогам сделки доля Группы АФК „Система“ в Лидер-Инвест составит 49%», — отмечается в сообщении АФК.
«АФК «Система» сохраняет интерес к приобретению доли в «Эталоне»», — сообщил RNS официальный представитель АФК Сергей Копытов.
В результате сделки стороны рассчитывают «создать нового лидера рынка жилой недвижимости, значительно оптимизировать затраты на строительство, маркетинг и продвижение, а также административные расходы двух девелоперских активов», отмечают в АФК.
Rambler News Service: последние новости
Затраты Нижегородской области на реализацию майских указов превысили 95 млрд рублей Минфин допустил возможность установления МРЦ на весь алкоголь В России могут увеличить объемы строительства цементобетонных дорог
Недвижимость , Компании , Рынки , Сергей Копытов
Читайте также
Видео
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Киеву предрекли конец транзитной монополии
Экономика СНГ
Россиянам дали совет по хранению сбережений
Личный счет
Европа отказалась от SSJ-100
Компании
Как фанера над Европой: что случилось с Superjet 100
Компании Статьи
Россиян оставят без супермаркетов в выходные
Личный счет В мире
Европа загонит «Северный поток-2» в простой
Экономика
Россияне рискуют лишиться части стажа и пенсий
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение