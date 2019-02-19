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Обозначены масштабы роста цен на жилье в Москве 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
За год к февралю 2019-го квадратный метр строящихся квартир комфорт-класса в Москве подорожал на 12 тысяч рублей, со 150 тысяч до 162 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства «БЕСТ-Новострой», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Аналитики называют такой рост умеренным и отмечают, что сегмент качественного и недорогого жилья остается наиболее устойчивым на столичным рынке недвижимости.
«При этом наибольшая доля и со стороны спроса, и в структуре предложения по-прежнему приходится на одно— и двухкомнатные квартиры», — подчеркивают они.
По данным экспертов, всего в Москве в настоящее время ведутся продажи в 96 строящихся комплексах массового сегмента (эконом— и комфорт-класса). Объем экспозиции превышает 17 тысяч квартир, при этом на долю комфорт-класса приходится 94 процента всего предложения.
Больше всего — 30 процентов — недорогих новостроек в Юго-Восточном округе, второе и третье место по объему предложения у Северного и Южного округов (по 16 процентов экспозиции), замыкает четверку самых застраиваемых округов Северо-Восточный, где реализуется 15 процентов бюджетных квартир.
Ранее сообщалось, что по итогам января 2019-го спрос на квартиры в строящихся жилых комплексах Москвы сократился на 38 процентов по сравнению с показателем за декабрь 2018-го. Всего за месяц в городе зарегистрировали 5,4 тысячи сделок по приобретению нового жилья. Количество ипотечных договоров за январь снизилось на 41 процент.
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Недвижимость , Lenta.ru
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