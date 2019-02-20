Молодым семьям пообещали отдельную очередь на жилье

Члены Совета Федерации выступили с инициативой организовать для молодых семей и многодетных две отдельные очереди на получение помощи в приобретении жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова.

Сегодня обе категории находятся в одной общей очереди. При этом проблема, по мнению парламентариев, заключается в том, что приоритет на получение государственных субсидий по традиции отдаётся многодетным семьям.

"Молодые семьи с одним-двумя детьми имеют очень слабые шансы дождаться помощи на получение собственного жилья до обусловленных законодательством 35 лет", — подчеркнул Кутепов.

Запросы, посланные сенаторами в регионы, показали, что около 80% молодых семей «вылетают из очереди», не дождавшись обещанных субсидий, поэтому чиновники на местах выступили с предложением разделить одну очередь на две.

"Письмо с данной инициативой направлено заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко", — заявил Андрей Кутепов.