Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.71
$
66.00
74.67
74.85
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.20
74.80
Индексы и котировки Brent
66.10
–0.11 Золото
1343.00
–0.05 РТС
1184.43
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
20.02
1.1347
–0.0066
05.02
1.1413
17.02
06.02
25.01

Молодым семьям пообещали отдельную очередь на жилье 

Рамблер + ещё 6 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Члены Совета Федерации выступили с инициативой организовать для молодых семей и многодетных две отдельные очереди на получение помощи в приобретении жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова.
Сегодня обе категории находятся в одной общей очереди. При этом проблема, по мнению парламентариев, заключается в том, что приоритет на получение государственных субсидий по традиции отдаётся многодетным семьям.
"Молодые семьи с одним-двумя детьми имеют очень слабые шансы дождаться помощи на получение собственного жилья до обусловленных законодательством 35 лет", — подчеркнул Кутепов.
Запросы, посланные сенаторами в регионы, показали, что около 80% молодых семей «вылетают из очереди», не дождавшись обещанных субсидий, поэтому чиновники на местах выступили с предложением разделить одну очередь на две.
"Письмо с данной инициативой направлено заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко", — заявил Андрей Кутепов.
Ранее стало известно, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил выделить из бюджета дополнительные 59 млн рублей на финансирование программы по обеспечению жильём молодых семей. Таким образом, планируется обеспечить субсидиями заявителей, которые ранее были исключены из очереди по достижению 35-летнего возраста.
Комментарии
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Владимир Владимиров , ВИТАЛИЙ МУТКО , Совет Федерации , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Европейский банк исчезнет из России
Компании
Стало известно о тревогах Меркель по «Северному потоку-2»
Экономика
Банковские карты россиян оказались под угрозой
Личный счет
Россиян предупредили о финансовой яме
Личный счет
В квитанции ЖКХ включили несуществующую услугу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение