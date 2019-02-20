Молодым семьям пообещали отдельную очередь на жилье 

Члены Совета Федерации выступили с инициативой организовать для молодых семей и многодетных две отдельные очереди на получение помощи в приобретении жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова.
Сегодня обе категории находятся в одной общей очереди. При этом проблема, по мнению парламентариев, заключается в том, что приоритет на получение государственных субсидий по традиции отдаётся многодетным семьям.
"Молодые семьи с одним-двумя детьми имеют очень слабые шансы дождаться помощи на получение собственного жилья до обусловленных законодательством 35 лет", — подчеркнул Кутепов.
Запросы, посланные сенаторами в регионы, показали, что около 80% молодых семей «вылетают из очереди», не дождавшись обещанных субсидий, поэтому чиновники на местах выступили с предложением разделить одну очередь на две.
"Письмо с данной инициативой направлено заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко", — заявил Андрей Кутепов.
Ранее стало известно, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил выделить из бюджета дополнительные 59 млн рублей на финансирование программы по обеспечению жильём молодых семей. Таким образом, планируется обеспечить субсидиями заявителей, которые ранее были исключены из очереди по достижению 35-летнего возраста.