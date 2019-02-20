В России может появиться отдельная очередь на жилье для молодых семей

По словам сенатора Андрея Кутепова, сейчас многие молодые семьи лишаются шансов на жилищную субсидию из-за общей очереди.

Совете Федерации предложили создать отдельные очереди для многодетных и молодых семей на получение жилищной субсидии. Об этом рассказал глава Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

По словам сенатора, в данный момент в этой сфере существует проблема. Дело в том, что молодые и многодетные семьи стоят в одной очереди, однако приоритет на социальную поддержку отдается многодетным семьям, так как они уже растят много детей и нуждаются в помощи прямо сейчас.

Однако молодые семьи с одним или двумя детьми имеют ограничение по возрасту. Они также претендуют на субсидию, но все чаще теряют шансы ее дождаться, достигнув 35-летнего возраста и потеряв статус «молодой семьи».

«Приоритет, безусловно, отдается многодетным… Пока пройдут в очереди все многодетные, молодые семьи становятся уже не молодыми, это происходит очень часто, это беда», — рассказал Кутепов ТАСС