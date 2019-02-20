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Российские застройщики полюбили цвет болезней 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Желтые и оранжевые фасады стали самыми популярными среди российских застройщиков, говорится в материалах строительной компании «Талан», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным экспертов, в 2018 году до 30 процентов новых жилых проектов эконом— и комфорт-класса реализовывались с подобными цветовыми характеристиками. Если раньше желтый и оранжевый цвета можно было встретить преимущественно в северных регионах страны, то сейчас они широко используются застройщиками и в центральной России, Поволжье и на юге.
«В условиях высокой конкуренции и относительно низкой рентабельности застройщики массового жилья начали привлекать клиентов яркими фасадными решениями», — поясняется в предоставленных материалах.
При этом желтый традиционно ассоциируется с болезнями — раньше флаги такого цвета вешали на кораблях, находившихся на карантине, а в России «желтыми домами» до сих пор называют психиатрические лечебницы. Этот цвет также связан с жрицами любви — в дореволюционной России проституткам выдавали «желтые билеты» — свидетельства, в которых описывалось состояние их здоровья.
В «Талане» отмечают, что отечественные застройщики почти не используют для окраски фасадов жилых домов темные оттенки (черный, синий, фиолетовый), а также красный цвет. «Набирают популярность оранжевый, серый и голубой, ну а самыми распространенными являются фасады с использованием спокойных оттенков зеленого, желтого и оттенков оранжевого», — добавляют эксперты.
В 2018 году на территории бывшего завода ЗИЛ в Южном округе Москвы появился «дом-хамелеон» — 14-этажное здание с фасадами, позволяющими воспринимать его то радужно-светлым, то практически черным. Цветовой эффект обеспечивает специальный кирпич, которым облицованы стены объекта.
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