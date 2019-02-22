Членам ЖСК предлагают давать льготную ипотеку под залог земельного участка

Совете Федерации разработали меры, которые могли бы помочь многодетным семьям улучшить свои жилищные условия за счёт помощи государства в создании жилищно-строительных кооперативов. Соответствующий запрос вице-премьеру Виталию Мутко направляет 22 февраля глава Временной комиссии палаты регионов по совершенствованию госконтроля Андрей Кутепов. Текст письма есть в распоряжении « Парламентской газеты ».

«Для совершенствования механизмов улучшения жилищных условий многодетных семей в рамках жилищно-строительных кооперативов необходим ряд мер на федеральном уровне», — пишет сенатор.

В том числе, он предлагает внедрить льготное ипотечное кредитование членов ЖСК с возможностью получить ипотеку под залог земельного участка, софинансировать строительство инженерных сетей и необходимой инфраструктуры и предоставлять социальным ЖСК в безвозмездное пользование земельные участки, в том числе, находящиеся в федеральной собственности, в приоритетном порядке. Ещё одно предложение — разработать типовую проектную документацию для ЖСК, чтобы сократить стоимость составления таких документов для граждан, желающих создать кооператив.

Чтобы проработать такие механизмы, сенатор предлагает провести пилотный проект по созданию и функционированию с содействием на государственном уровне ЖСК многодетных семей в Новосибирской области, где на сегодня создано шесть ЖСК.

«Там идёт выделение участков для ЖСК. Но нужно проработать пилотный проект от «а» до «я». Не просто создание кооператива, а полностью все этапы — получение земельного участка, проведение всех коммуникаций, строительство домов», — подчеркнул Кутепов.

После этого можно было бы транслировать такие механизмы реализации Закона о содействии развитию жилищного строительства в других регионах.

На совещании в Совете Федерации 28 января «О содействии развитию жилищного строительства», результаты которого легли в основу обращения, было обозначено немало проблем в этой сфере, отмечает Андрей Кутепов. В том числе, в ряде регионов, например, в Москве и Курганской области, нет нормативно-правовых актов, которые позволили ли бы реализовать механизм улучшения жилищных условий граждан через создание жилищно-строительных кооперативов. А во многих регионах вообще отсутствует или затруднена возможность реализации таких проектов, например, в Кемеровской, Омской, Тюменской, Нижегородской, Челябинской и Ростовской областях, Краснодарском и Алтайском краях.

Там же, где жилищные кооперативы создаются исключительно на энтузиазме самих пайщиков, не хватает информационной поддержки, отмечает Кутепов.