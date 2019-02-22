Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.46
$
65.73
74.30
74.58
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.61
74.89
Индексы и котировки Brent
66.92
–0.06 Золото
1323.30
+0.00 РТС
1188.60
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
21.02
1.1339
–0.0004
07.02
1.1343
18.02
07.02
27.01

Членам ЖСК предлагают давать льготную ипотеку под залог земельного участка 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: FLICKR.COM/PHOTOS/152097924@N07/
В Совете Федерации разработали меры, которые могли бы помочь многодетным семьям улучшить свои жилищные условия за счёт помощи государства в создании жилищно-строительных кооперативов. Соответствующий запрос вице-премьеру Виталию Мутко направляет 22 февраля глава Временной комиссии палаты регионов по совершенствованию госконтроля Андрей Кутепов. Текст письма есть в распоряжении «Парламентской газеты».
«Для совершенствования механизмов улучшения жилищных условий многодетных семей в рамках жилищно-строительных кооперативов необходим ряд мер на федеральном уровне», — пишет сенатор.
В том числе, он предлагает внедрить льготное ипотечное кредитование членов ЖСК с возможностью получить ипотеку под залог земельного участка, софинансировать строительство инженерных сетей и необходимой инфраструктуры и предоставлять социальным ЖСК в безвозмездное пользование земельные участки, в том числе, находящиеся в федеральной собственности, в приоритетном порядке. Ещё одно предложение — разработать типовую проектную документацию для ЖСК, чтобы сократить стоимость составления таких документов для граждан, желающих создать кооператив.
Чтобы проработать такие механизмы, сенатор предлагает провести пилотный проект по созданию и функционированию с содействием на государственном уровне ЖСК многодетных семей в Новосибирской области, где на сегодня создано шесть ЖСК.
«Там идёт выделение участков для ЖСК. Но нужно проработать пилотный проект от «а» до «я». Не просто создание кооператива, а полностью все этапы — получение земельного участка, проведение всех коммуникаций, строительство домов», — подчеркнул Кутепов.
После этого можно было бы транслировать такие механизмы реализации Закона о содействии развитию жилищного строительства в других регионах.
На совещании в Совете Федерации 28 января «О содействии развитию жилищного строительства», результаты которого легли в основу обращения, было обозначено немало проблем в этой сфере, отмечает Андрей Кутепов. В том числе, в ряде регионов, например, в Москве и Курганской области, нет нормативно-правовых актов, которые позволили ли бы реализовать механизм улучшения жилищных условий граждан через создание жилищно-строительных кооперативов. А во многих регионах вообще отсутствует или затруднена возможность реализации таких проектов, например, в Кемеровской, Омской, Тюменской, Нижегородской, Челябинской и Ростовской областях, Краснодарском и Алтайском краях.
Там же, где жилищные кооперативы создаются исключительно на энтузиазме самих пайщиков, не хватает информационной поддержки, отмечает Кутепов.
«Если наладить содействие ЖСК и взаимодействие Минстроя с гражданами, около 1800 многодетных семей в 12 регионах могут решить свои жилищные проблемы уже сегодня, с помощью существующих жилищно-строительных кооперативов», — сказал парламентарий.
Парламентская газета: последние новости
Курс доллара вырос до 66,37 рубля Экспертный совет Госдумы обсудит проблемы жилищного строительства В Ростовской области будут отнимать участки у недобросовестных застройщиков
Комментарии
Недвижимость , ВИТАЛИЙ МУТКО , Совет Федерации , Минстрой , Парламентская газета
Читайте также
Видео
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение