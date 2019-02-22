В Госдуме предложили ограничить продажу квартирной доли

В России предлагают ограничить площадь долей в квартире, которые можно будет продавать или переоформлять. Соответствующий проект закона (есть в распоряжении RT) разработан депутатами Государственной думы

По замыслу авторов инициативы, доля в квартире может быть образована или разделена только в том случае, если она будет не меньше учётной нормы площади жилого помещения.

В каждом регионе этот показатель разный, например, в Москве это 10 метров.

«Мы планируем защитить собственников от квартирных рейдеров, которым достаточно приобрести незначительную долю в общей собственности, чтобы потом различными, в том числе и криминальным способами склонить первоначальных собственников к совершению заведомо не выгодной для них сделки» — рассказал один из авторов, член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин.

Уточняется, что это правило не будет распространяться, если доля передаётся членам семьи, а также при приватизации и наследовании жилого помещения.

В ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Ранее Росстат сообщил о росте цен на жильё в России.

По итогам четвёртого квартала 2018 года цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,3%, на вторичном — на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.