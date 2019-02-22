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В Госдуме предложили ограничить продажу квартирной доли 

RT на русском 1 час назад
Фото: © pixabay.com
В России предлагают ограничить площадь долей в квартире, которые можно будет продавать или переоформлять. Соответствующий проект закона (есть в распоряжении RT) разработан депутатами Государственной думы.
По замыслу авторов инициативы, доля в квартире может быть образована или разделена только в том случае, если она будет не меньше учётной нормы площади жилого помещения.
В каждом регионе этот показатель разный, например, в Москве это 10 метров.
«Мы планируем защитить собственников от квартирных рейдеров, которым достаточно приобрести незначительную долю в общей собственности, чтобы потом различными, в том числе и криминальным способами склонить первоначальных собственников к совершению заведомо не выгодной для них сделки» — рассказал один из авторов, член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин.
Уточняется, что это правило не будет распространяться, если доля передаётся членам семьи, а также при приватизации и наследовании жилого помещения.
Проект разработали депутаты Госдумы Игорь Торощин, Владимир Сысоев, Андрей Андрейченко, Данил Шилков, Вадим Деньгин и Сергей Каргинов.
В ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента.
Ранее Росстат сообщил о росте цен на жильё в России.
По итогам четвёртого квартала 2018 года цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,3%, на вторичном — на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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Недвижимость , Владимир Сысоев , Андрей Андрейченко , ВАДИМ ДЕНЬГИН , Сергей Каргинов , Росстат , Госдума
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