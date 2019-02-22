Сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Москве

Самая дорогая съемная квартира в Москве стоит 800 тысяч рублей — за такую цену в феврале можно снять четырехкомнатную квартиру с видом на Зачатьевский монастырь. Об этом свидетельствует новый рейтинг самых дорогих квартир, которые сдаются в аренду, составленный аналитиками ИНКОМ-Недвижимость

Особенность февральского рейтинга в том, что почти все дорогие квартиры оказались рядом со станцией метро "Кропоткинская". Причем максимальная ставка найма февраля превысила январский показатель на 150 тысяч рублей.

Возглавила рейтинг квартира из четырех комнат площадью 173 кв. м в Хамовниках, которая сдается за 800 тысяч рублей в месяц. Квартира с панорамным остеклением расположена в 1-м Зачатьевском переулке рядом с метро "Кропоткинская". Для комфортного проживания есть вся мебель и бытовая техника. Кроме этого, в доме имеется спортзал, бассейн и подземный паркинг с лифтом. При этом найм машино-места оплачивается отдельно.

На второй строчке рейтинга квартира площадью 215 кв. м за 650 тысяч рублей. Пятикомнатная квартира в ЖК "Новая Остоженка" была лидером январского рейтинга. В ней три спальни, гостиная-студия, кабинет, четыре санузла и две гардеробные. Вся мебель и бытовая техника в квартире от ведущих мировых брендов. А аренда машино-места в подземном паркинге включена в стоимость.

На третьем месте четырехкомнатная квартире площадью 161 "квадратов" в элитном ЖК "Парк Палас" в Хилковом переулке. Жилье можно снять за 500 тысяч рублей в месяц. В квартире есть кухня оборудованная гарнитуром и набором бытовой техники, но остальные комнаты без мебели. Найм двух машино-мест в подземном паркинге входит в стоимость аренды.

Четвертое место у шестикомнатной квартиры площадью 230 кв. м в Благовещенском переулке за 400 тысяч рублей в месяц. Жилье с авторским ремонтом сдается впервые. В квартире есть просторная гостиная с обеденной зоной и функциональной кухней, три спальни и две комнаты свободного назначения. Придомовая территория огорожена, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Машино-место также включено в стоимость найма.

Пятое место заняла четырехкомнатная квартира, которая также сдается впервые, за 380 тысяч рублей. Площадь жилья — 222 "квадратов". Квартира расположена на мансардном этаже в дореволюционном особняке на Остоженке, рядом со станцией метро "Кропоткинская". На первом уровне квартиры — просторная гостиная, кухня-столовая, оснащенная всей необходимой бытовой техникой от знаменитых европейских производителей, спальня-кабинет и санузел. На втором уровне находятся две спальни, каждая со своим санузлом, постирочная, гардеробная.