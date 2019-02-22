На российском рынке ипотеки выявили сексизм и эйджизм

Мужчинам в России проще получить ипотечный кредит, чем женщинам. Кроме того, больше шансов в банках имеют люди, не состоящие в браке. Об этом свидетельствуют материалы сервиса «Тинькофф Ипотека», поступившие в редакцию «Ленты.ру»

Эксперты сервиса исследовали, каким образом параметры, указанные в заявке клиента, влияют на вероятность одобрения ипотечного кредита. Всего было изучено 510 тысяч заявок, поданных в течение 2018 года.

Общий уровень одобрения ипотеки по заявкам пользователей составил 63 процента. При этом мужчины получали положительное решение по ипотечным заявкам в 65 процентах случаев, а доля одобренных заявок от женщин оказалась на четыре процентных пункта ниже.

Самый высокий уровень одобрения зафиксирован у холостых и незамужних граждан — 68 процентов, подсчитали аналитики. У состоящих в официальном браке доля одобрения оказалась немного ниже — 62 процента, в гражданском браке — 57 процентов, у разведенных клиентов — 61 процент. Вдовцы и вдовы получали ипотеку в 2018 году в 57 процентах случаев.

Как показали результаты исследования, на рынке ипотеки нашлось место и эйджизму — дискриминации по возрасту. Так, шансы получить ипотечный кредит выше у клиентов в возрасте 26–30 лет — им одобрили 67 процентов заявок. Для 31-35-летних этот показатель составил 65 процентов, для 18-25-летних — 60 процентов. Наименьшие шансы на положительное решение у тех, кто старше 51 года — им одобрили 55 процентов заявок.

Что касается идеального для будущего ипотечника рода деятельности — чаще всего (в 79 процентах случаев) ипотеку в 2018-м одобряли тем, кто занят в сфере информационных технологий. В аутсайдерах по числу одобрений оказались сотрудники частных охранных предприятий (им одобрили 44 процента заявок), ресторанов и автосервисов (по 46 процентов), рыболовы (47 процентов), специалисты из индустрии красоты и здоровья (48 процентов).

«Тинькофф» подсчитали, что заявки на ипотеку на первичном и вторичном рынках недвижимости в 2018-м получили примерно одинаковый процент одобрений (62 процента и 63 процента соответственно).

Согласно ранее опубликованным данным Банка России, за 2018 год граждане страны оформили 1,47 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 3,012 триллиона рублей. Это стало историческим рекордом. Общий объем ипотеки составил 6,38 триллиона рублей, что также оказалось максимальным значением за всю историю наблюдений (с 2006 года). Средняя годовая ставка в 2018 году снизилась на 1,8 процента — 9,56 процента против 10,64 процента в 2017-м.