В Дмитровском районе Москвы построили дом по программе реновации

В Дмитровском районе Москвы на Долгопрудной улице построили дом для заселения по программе реновации, говорится в сообщении департамента градостроительной политики.

"Смотровые ордера получают жители дома, проживающие по адресу: Долгопрудная улица, 10, который находится в паре сотен метров от новостройки. В переселяемом доме насчитывается 75 квартир", — отмечается в нем.

В настоящий момент в Дмитровском районе в программу реновации включено 55 домов, утверждены четыре стартовые площадки, напоминается в материалах.

Московская программа реновации жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города.