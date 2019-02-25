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В Дмитровском районе Москвы построили дом по программе реновации 

РИА Недвижимость + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Дмитровском районе Москвы на Долгопрудной улице построили дом для заселения по программе реновации, говорится в сообщении департамента градостроительной политики.
"Смотровые ордера получают жители дома, проживающие по адресу: Долгопрудная улица, 10, который находится в паре сотен метров от новостройки. В переселяемом доме насчитывается 75 квартир", — отмечается в нем.
В настоящий момент в Дмитровском районе в программу реновации включено 55 домов, утверждены четыре стартовые площадки, напоминается в материалах.
Московская программа реновации жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города.
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