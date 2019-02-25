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Названы опасные виды квартир 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Риелторы не рекомендуют россиянам приобретать квартиры, обремененные договором пожизненной ренты. Кроме того, опасными могут быть некоторые другие виды объектов, говорится в материалах агентства недвижимости «Невский простор», предоставленных редакции «Ленты.ру».
По мнению экспертов агентства, однозначно высокорисковой будет сделка по покупке квартиры с жильцами, имеющими право на пожизненное нахождение в помещении.
«В нашей стране таких предложений достаточно много, ведь таким правом обладают те, кто отказался от приватизации», — указывают риелторы.
В категорию опасных объектов они также включили те, которые были унаследованы менее трех лет назад, и квартиры, ранее приобретенные с использованием средств материнского капитала. В последнем случае риск возникает, если предыдущие хозяева своевременно не выделили доли в жилом помещении детям — выросший ребенок сможет претендовать на квадратные метры.
«Покупка квартиры с договором пожизненной ренты — крайне рисковая операция. Такие соглашения очень просто расторгаются, и человек, который надеялся получить квартиру, может лишиться серьезной суммы и времени», — предупреждают агенты.
Кроме того, они не советуют рассматривать квартиры, принадлежащие гражданам — участникам судебных споров. «Лучше подождать окончания спора или отказаться от сделки», — указывают эксперты. Объекты, часто менявшие владельцев, также попали в черный список.
Летом 2018 года в Мосгордуме предложили сделать согласие опеки необходимым условием сделок с недвижимостью, заключаемых людьми старше 65-70 лет. Необходимость введения такого ограничения объяснили тем, что именно пожилые люди зачастую становятся жертвами квартирных мошенников.
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Недвижимость , Мосгордума , Lenta.ru
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