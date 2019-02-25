Иностранцы стали чаще арендовать жилье в Москве

В Москве растет число иностранных арендаторов жилья — за год их доля выросла на 25%. При этом 2/3 иностранцев — это корпоративные клиенты, которым "снимают" жилье в Москве их работодатели, остальные — индивидуальные арендаторы. Об этом сообщают аналитики департамента аренды квартир компании "Инком-Недвижимость".

Большинство (59%) арендующих столичное жилье — представители стран Азии (Китай, Тайвань, Япония, Индия), еще 27% нанимателей — граждане Европы (Германия, Австрия, Финляндия, Италия, страны Балканского полуострова). 14% сделок совершается с гражданами США.

Аналитики отметили, что раньше арендаторы из дальнего зарубежья отдавали предпочтение жилью в старых границах Москвы — Центральном и Западном административных округах, а теперь активно "снимают" квартиры на севере, северо-востоке и востоке столицы. Все потому, что в этих округах за последние годы появились новые бизнес-центры, а для иностранцев главный критерий выбора жилья — близость с офисом.

"Снимают" иностранцы квартиры и апартаменты бизнес-класса — на них приходится 58% спроса, еще 35% сделок совершается в сегменте комфорт и лишь 7% — в премиальном и люксовом.

Платят иностранцы за небольшую квартиру в месяц 45-65 тысяч рублей. За более просторные варианты жилья — 70-150 тысяч рублей. Верхняя планка чаще всего не превышает 300 тысяч рублей в месяц.