Антон Силуанов не исключил скорого подорожания жилья в России

Переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к временному небольшому росту цен, заявил министр финансов.

«Не исключён временный небольшой рост стоимости с одной стороны, но с другой стороны это нивелирует все риски, которые сегодня имеют наши граждане, отдавая деньги застройщику», — пояснил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«По оценкам Центрального банка , средняя стоимость кредита застройщику коммерческим банком, который будет привлекать средства на эскроу-счета, будет составлять около 8%», — цитирует министра ТАСС

При этом, по словам Силуанова, переход позволит удержаться на рынке недвижимости только застройщикам «с хорошим бэкграундом» и собственными финансами.