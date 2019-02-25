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Антон Силуанов не исключил скорого подорожания жилья в России 

Говорит Москва + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТАСС
Переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к временному небольшому росту цен, заявил министр финансов.
«Не исключён временный небольшой рост стоимости с одной стороны, но с другой стороны это нивелирует все риски, которые сегодня имеют наши граждане, отдавая деньги застройщику», — пояснил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
«По оценкам Центрального банка, средняя стоимость кредита застройщику коммерческим банком, который будет привлекать средства на эскроу-счета, будет составлять около 8%», — цитирует министра ТАСС.
При этом, по словам Силуанова, переход позволит удержаться на рынке недвижимости только застройщикам «с хорошим бэкграундом» и собственными финансами.
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Недвижимость , Рынки , Экономика , Антон Силуанов , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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