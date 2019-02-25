Cуды начали лишать россиян жилья за перепланировку

Мосжилинспекция отправила в столичные суды иски о лишении прав собственности владельцев, которые незаконно перестроили свои квартиры. Один из них уже удовлетворён, а это значит, что недвижимость продадут на торгах.

Её владелец переделал трёхкомнатную квартиру на первом этаже под офис и мини-отель. Ещё один «пострадавший» таким образом переделал двухкомнатную квартиру. Третий — увеличил оконные проёмы, а также обустроил антресольный этаж. После этого он пытался узаконить самовольные работы, однако получил отказ, поскольку площадь надстроенного этажа превышала допустимые нормы, пишет « Российская газета ».

Жилищная инспекция предписала всем вышеупомянутым вернуть жилищу прежний вид, однако они это делать отказались.

Ранее News.ru писал, что 93-летнюю ветерана труда из города Зеленодольска Республики Татарстан Марфугу Гадиеву вместе с её дочерью обязали покинуть свою квартиру в рамках программы по расселению аварийного жилья. Однако дом на замену предоставить отказались.