Мосжилинспекция отправила в столичные суды иски о лишении прав собственности владельцев, которые незаконно перестроили свои квартиры. Один из них уже удовлетворён, а это значит, что недвижимость продадут на торгах.
Её владелец переделал трёхкомнатную квартиру на первом этаже под офис и мини-отель. Ещё один «пострадавший» таким образом переделал двухкомнатную квартиру. Третий — увеличил оконные проёмы, а также обустроил антресольный этаж. После этого он пытался узаконить самовольные работы, однако получил отказ, поскольку площадь надстроенного этажа превышала допустимые нормы, пишет «Российская газета».
Жилищная инспекция предписала всем вышеупомянутым вернуть жилищу прежний вид, однако они это делать отказались.
Ранее News.ru писал, что 93-летнюю ветерана труда из города Зеленодольска Республики Татарстан Марфугу Гадиеву вместе с её дочерью обязали покинуть свою квартиру в рамках программы по расселению аварийного жилья. Однако дом на замену предоставить отказались.