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Новое жилье подорожало по всей России 

Финмаркет 2 часа назад
Фото: ТАСС
Готовясь к постепенному переходу на проектное финансирование, застройщики начали повсеместно повышать цены на жилье. По итогам февраля 2019 года средняя стоимость первичной недвижимости в российских городах-миллионниках выросла на 6% — до 65,5 тыс. руб. год к году. Об этом, как пишет "Коммерсант", говорится в исследовании ЦИАНа.
По словам руководителя аналитического центра Алексея Попова, повышать цены в строящихся проектах застройщики активно начали во второй половине прошлого года, стараясь адаптироваться к постепенному переходу отрасли на эскроу-счета, который должен окончательно завершиться к 1 июля 2019 года.
В 13 из 15 городов-миллионников девелоперы подняли цены в половине строящихся проектов более чем на 3%, подсчитал он. Исключением стали Челябинск и Воронеж, где подорожало 36% и 21% комплексов соответственно.
Согласно данным ЦИАНа, наиболее существенный рост цен был на новостройки Казани. Средняя стоимость первичного жилья там увеличилась на 19% — до 80,2 тыс. руб. за кв. м.
В ЦИАНе поясняют, что столица Татарстана — сейчас третий в России город после Москвы и Санкт-Петербурга по стоимости недвижимости. Жилье в новостройках Новосибирска за год подорожало на 16% — до 64,2 тыс. руб., Красноярска — на 10% — до 57,2 тыс. руб. за кв. м. В ЦИАНе связывают резкий рост стоимости первичного жилья в этих городах с выходом на рынок новых проектов, заявленные цены в которых оказались выше действовавших ранее.
Городами-миллионниками, где ЦИАН зафиксировал снижение средней стоимости первичной недвижимости, стали Ростов-на-Дону и Самара. По данным аналитиков, в этих городах цены снизились на 2% — до 50,7 тыс. руб., и на 5% — до 42,9 тыс. руб. за кв. м. соответственно. Динамика связана с выходом на рынок бюджетных проектов и низкими темпами развития регионов, поясняют в ЦИАНе.
В Москве, согласно расчетам аналитиков, средняя стоимость новостроек за год увеличилась на 7% — до 175,3 тыс. руб. за кв. м. Основной рост произошел за счет проектов в Новой Москве — цена их реализации за год выросла на 17% — до 117,4 тыс. руб. за кв. м.
В Санкт-Петербурге первичная недвижимость подорожала на 8% — до 108,4 тыс. руб. за кв. м.
О происшедшем росте цен на первичное жилье говорят и застройщики.
Между тем сохраняется и начавшаяся в прошлом году тенденция к увеличению стоимости вторичной недвижимости. При этом рынок уже начал сталкиваться со снижением спроса на фоне роста ипотечных ставок, общей цены сделок и вымывания с рынка наиболее интересных лотов.
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