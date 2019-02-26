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Японцы активизировались на московском рынке жилья 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве резко выросло число арендаторов элитного жилья из стран Азии, говорится в аналитических материалах агентства недвижимости Blackwood, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным риелторов, в феврале 2019-го на их долю приходится около 10 процентов сделок по аренде дорогостоящих столичных квартир. «Корпоративных клиентов из Азии на рынке элитной аренды Москвы становится больше, — констатируют специалисты. — Начало этой тенденции было положено в октябре 2018 года, а с наступлением 2019-го, когда в Россию вернулся ряд зарубежных компаний, которые арендуют квартиры для своих сотрудников, она только усилилась».
В Blackwood подсчитали — на японцев приходится 53 процента от общего числа запросов на жилье для иностранных граждан, еще порядка 10 процентов запросов поступают от приезжих из Казахстана, по пять процентов — от выходцев из Вьетнама и Сингапура.
«Таким образом, на клиентов из стран Азии приходится 84 процента запросов на аренду элитного жилья среди иностранцев», — отмечается в предоставленных материалах.
Чаще всего экспаты из восточных государств арендуют трехкомнатные квартиры, уточняют риелторы. Они предпочитают жилье в новостройках, с отдельными комнатами и санузлом для обслуживающего персонала. Наиболее популярные районы — Пресненский, Хамовники, Арбат. В среднем такие клиенты готовы платить арендодателям по 150-300 тысяч рублей в месяц.
По данным агентства «ИНКОМ-Недвижимость», имеющимся в распоряжении редакции «Ленты.ру», в феврале 2019-го максимальная ставка аренды жилья в Москве составляет 800 тысяч рублей — по такой цене сдается четырехкомнатная квартира в Хамовниках.
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Недвижимость , Lenta.ru
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