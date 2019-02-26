ВТБ: дальнейшего повышения ипотечных ставок не будет

ВТБ ожидают снижения ставок в 2019 году до 7,5 –7,25% годовых к концу 2019 года. Об этом рассказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин на конференц-коле, посвященном результатам Группы ВТБ по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2018 года.

«Мы ожидаем, что дальнейших повышений ставок по ипотеке не будет, несмотря на то, что ЦБ повышал ключевую ставку. Мы ожидаем снижения 7,5 –7,25% к концу года», — рассказал он, отвечая на советующий вопрос журналиста.

«Мы ожидаем, что ставки будут снижаться, но, если наши ожидания по ключевой ставке также оправдаются, нам удастся удержать маржу по ипотечным продуктам в пределах уровня 2018 года», — добавил он.