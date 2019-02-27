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Должники по ипотеке получат льготы 

Парламентская газета 3 часа назад
В России могут быть установлены новые правила по уплате исполнительского сбора для держателей ипотеки, которые не смогли вовремя ее погасить. Соответствующий закон 27 февраля планирует рассмотреть Совет Федерации.
Будущий закон должен облегчить положение граждан-участников программы правительства РФ по помощи отдельным категориям заемщиков. Так, новые правила коснутся, в основном, так называемых «валютных ипотечников», то есть должников, которые брали ипотечный кредит в иностранной валюте, не смогли погасить его из-за изменений курса валют, а теперь проходят через процедуру реструктуризации долга. Они смогут не уплачивать исполнительский сбор, который достигает 7% от долга.
Кроме того, инициатива меняет правила уплаты исполнительского сбора в целом. Согласно действующим сегодня нормам, каждый из солидарных должников по ипотечному кредиту должен его уплачивать. Закон меняет эту норму — теперь исполнительский сбор в 7% будет уплачиваться единожды, даже если заемщиков больше, чем один.
«Иными словами, если муж и жена взяли квартиру в ипотеку, и у них возникли трудности с выплатами и задолженность, они должны вернуть банку не только сам кредит, но и проценты по нему. И оба заплатить исполнительский сбор. Зачастую это немаленькая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей. Принятый нами закон эту норму отменяет — теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых», — отметил ранее спикер Госдумы Володин.
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Недвижимость , Видео , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ
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